La AEMET pone en alerta estas zonas de Andalucía y avisa: las ciudades donde va a llover

Las ciudades donde va a llover en estos días ponen en alerta a estas zonas de Andalucía y avisan de lo que está a punto de pasar. Será mejor que nos preparamos para apostar por una serie de novedades que ponen los pelos de punta. Con ciertas novedades que sin duda alguna nos pueden sumergir en lo peor de estos días de temporada, después del calor, llega una nueva alerta que puede convertirse en una de las peores de la temporada.

La lluvia ha causado estragos en estos días en los que todo puede posible, con la mirada puesta a un fin de las vacaciones en las que todo puede acabar siendo posible. Con ciertas novedades que pueden dar lugar a un cambio de tendencia del todo inesperado. Vamos a pasar de un tiempo en el que tocará estar muy pendientes de ciertas novedades que llegan a toda velocidad a un inesperado giro radical que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Tocará saber en todo momento qué tenemos por delante en estas jornadas en las que todo es posible.

Las ciudades donde va a llover

Después de esta terrible ola de calor que nos ha golpeado con fuerza, llega un cambio significativo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no pensábamos que volveríamos a ver.

Esta terrible ola de calor que nos ha afectado con tanta fuerza ha dado con algunas novedades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo.

El cambio que queremos apostar claramente por una situación totalmente inesperada que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar, ante una serie de novedades que pueden alejarnos de lo peor del verano. En su lugar, tendremos que vivir una novedad destacada que puede acabar siendo la que nos acompañará en estas jornadas de temporada.

Andalucía va a vivir un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible, con la mirada puesta a un giro radical en el que dejamos las alertas por calor y activamos las de lluvia, ambas igual o más peligrosas.

Estas zonas de Andalucía se ponen en alerta por la AEMET

La AEMET lanza una alerta importante ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo mucho más peligroso de lo que esperaríamos. Nos enfrentamos a esta novedad que llega de los cielos, unas lluvias y tormentas amenazadoras que pueden acabar dando lugar a más de una alerta máxima.

Tal y como nos explican estos expertos: «Cielos poco nubosos o despejados. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo. En el extremo oriental, nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos aislados por la tarde que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios o en descenso en la vertiente mediterránea, y en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, con predominio del levante en el litoral mediterráneo».

La previsión del tiempo advierte de una serie de novedades que pueden llegar también para el resto de España: «Descenso generalizado de las temperaturas aunque todavía con valores elevados en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias. Chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña y Comunidad de Valencia. Probables chubascos localmente muy fuertes y con tormenta en Mallorca. Lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental».

Unas alertas que tienen que ver con la llegada de un fenómeno amenazador: «La posición de una dana en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad. En el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. De igual modo se espera nuboso en el noreste peninsular con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña. En el resto, poco nuboso con nubosidad media y alta y nubosidad baja matinal en zonas de la vertiente mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en la Comunidad de Valencia e incluso localmente muy fuertes en Mallorca. En Canarias predominio de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Calima ligera en las islas orientales de Canarias. Temperaturas en descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Las mínimas no bajarán de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir».