Trump anuncia la detención del asesino de Charlie Kirk: «Espero que le condenen a muerte»

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el asesino de Charlie Kirk ha sido detenido por las fuerzas del orden tras más de 24 horas de búsqueda.

Así lo ha asegurado el mandatario norteamericano durante una entrevista en Fox News donde ha dicho que, «con un alto grado de certeza» el tirador que acabó con la vida del activista pro Trump está detenido. «Creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un gran trabajo», ha expresado.

El mandatario ha señalado que, en caso de que sea declarado culpable, «espera» que sea condenado a muerte, ya que Kirk «era una buena persona y no se merecía esto». Trump ya anunció el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

Trump ha continuado ensalzando la labor de Charlie Kirk como comunicador e influencer. «Tenía mítines más grandes que cualquier orador de la izquierda radical», ha dicho el presidente estadounidense quien señalado que «tenía un talento increíble» y que quería ayudar a los jóvenes.

Según el presidente de Estados Unidos, la detención se produjo gracias a la ayuda de un miembro del Servicio de Alguaciles de EE. UU. y del propio padre del asesino. «Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: ‘Tenemos que ir’ (a la policía). Tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí», ha revelado Donald Trump.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha adelantado ya que pedirán la pena de muerte contra el tirador. Trump ha descrito a Cox, del Partido Republicano, como un «muy buen gobernador».

Las primeras investigaciones condujeron a la policía de Utah hasta un bosque cercano al campus donde se produjo el asesinato. Allí las fuerzas del orden encontraron el rifle con el que se abatió a Charlie Kirk y varias municiones con inscripciones a favor de las ideologías transgénero y antifascista. Dichos mensajes estaban grabados directamente sobre los cartuchos, lo que refuerza la hipótesis de un trasfondo político e ideológico en el ataque.

El arma, un rifle de caza calibre .30, estaba envuelta en una toalla y todavía conservaba un cartucho disparado en la recámara, además de tres municiones sin usar en el cargador.