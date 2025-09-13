Buxadé, contra la inmigración masiva: «Caminar por Barcelona va a ser como hacer un tour por África»

Jorge Buxadé, líder de la delegación de Vox en Parlamento Europeo, ha alertado de las consecuencias que podría tener para Barcelona la llegada masiva de inmigrantes ilegales. «España no está reconocida», ha afirmado. Buxadé, que ha comparado la situación que vive la Ciudad Condal con Bruselas, ha alertado de que vaya camino de convertirse en «un tour por África».

La lucha contra la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los temas centrales en torno a los que ha girado el gran evento político organizado por Vox, el ‘Europa Viva 25’, que durante este fin de semana reúne a los principales partidos y líderes políticos vinculados a la formación que lidera Santiago Abascal y a los Patriots.

Durante un panel informativo entre Buxadé y el eurodiputado belga Tom Vandendriessche, el coordinador nacional de Vox ha defendido las particularidades del modelo implementado por Bélgica, donde el problema de la inmigración ilegal destacan es mucho más pronunciado. A su juicio, España está viviendo situaciones similares donde la llegada masiva de ilegales está suponiendo incluso problemas de seguridad.

«Hay determinados lugares de España donde ya empezamos a sitios donde España no está, donde no está reconocida», ha aseverado. En este sentido, ha apelado a los presentes en el Palacio Vistalegre de Madrid invitándoles a hacer memoria si han tenido la oportunidad de estar en Bruselas y ser testigos de lo que allí sucede.

«Caminando 15 minutos en línea recta es como si estuvieras en un tour por África, y tú vas pasado de Europa a África, de África a Asia… en función de la calle va cambiando, es otro país, son distintos países que van cambiando tu mirada y esto es algo que disuelve la nación», ha destacado.

«La llegada masiva de inmigración masiva y descontrolada sienta las bases de una verdadera guerra civil interna», ha asegurado. «Porque empiezan a surgir comunidades que no se reconocen mutuamente, que no tienen nada en común, que no tienen ningún proyecto en común», ha defendido.