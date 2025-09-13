Abascal exige no ‘acabar’ como Bélgica: «Están diciendo a quien no le gusta el velo que se vaya del país»
Abascal confía en que "los españoles van a reaccionar a tiempo por las mujeres, para que no sean asaltadas a plena luz del día"
El líder de Vox ha asistido a Europa Viva 25 "aún con la tristeza por el asesinato de Kirk"
Santiago Abascal ha acudido este sábado a Europa Viva 25 en Madrid, un evento «importante para Vox y Patriots, para los patriotas de Europa», ha dicho a los micrófonos de OKDIARIO. El líder de Vox ha señalado que, «a pesar de la demonización por parte del establishment, hay cosas que no se pueden ahogar». Abascal indica que ha asistido al acto «aún con la tristeza por el asesinato de Kirk».
El líder de Vox ha hablado también de la situación que vive Europa por la inmigración ilegal, y se ha referido a países como Francia, Reino Unido o Bélgica, que han llegado «a un punto de no retorno», mientras que en España «estamos a tiempo» de frenarlo, ha declarado.
Abascal se ha detenido especialmente en el caso de Bélgica, donde el problema de la inmigración ilegal es mucho más pronunciado. «En Bélgica hay mujeres políticas con velo que dicen que a quien no le guste [el velo] se vaya del país. Quieren echarnos de nuestras propias patrias», sostiene.
«Revertirlo va a ser muy difícil», entiende Abascal, pero confía en que «los españoles van a reaccionar a tiempo por las mujeres, para que no sean encarceladas en prisiones de tela, ni asaltadas a plena luz del día, como ha ocurrido recientemente».