Óscar López endosa a la «derecha malhumorada» el asesinato de Kirk a manos de un radical de izquierdas

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha acusado a la que tilda de «derecha malhumorada» de provocar con sus discursos asesinatos como el del trumpista Charlie Kirk. López, que ha llamado a «rechazar el odio» en la política, no se ha pronunciado sobre el autor del crimen tras conocerse que es un radical de izquierdas.

«Luego nos lamentamos», ha apuntado. Ello, en medio del debate por el incremento de la violencia política en los Estados Unidos. Para el ministro, que no se ha referido expresamente a ningún grupo político, es la derecha la que está detrás de estas acciones porque, tal y como ha justificado, su discurso «envenena a la sociedad».

Durante la inauguración de la nueva sede del PSOE en Madrid, López, que está llamado a liderar la alternativa a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la región, ha llamado «rechazar el odio» de la que ha calificado de «derecha malhumorada y cabreada».

No obstante, tras sus acusaciones, el ministro no ha querido centrarse en los detalles que aluden a que, el presunto autor del brutal asesinato del joven de 31 años vinculado a Donald Trump, era un joven a quienes las autoridades norteamericanas han vinculado con varios grupos de la izquierda radical.

Taylor Robinson, de 22 años, que ya ha sido detenido como presunto autor material de la muerte de Charlie Kirk, tenía en su munición mensajes grabados a favor de la ideología transgénero y antifascista. Informaciones, que así han verificado los agentes de la policía que localizaron el arma utilizada en el ataque perpetrado en un evento en la universidad de Utah.

Según la investigación, el arma encontrada se trata de un rifle de caza calibre .30, un modelo antiguo, que fue hallado en un bosque cercano a la escena del crimen. El arma estaba envuelta en una toalla y todavía conservaba un cartucho disparado en la recámara, además de tres municiones sin usar en el cargador.

Los investigadores han considerado que este hallazgo podría aportar una nueva línea de investigación en torno a la posible motivación del tirador. El detalle de las inscripciones ha dejado la puerta abierta a que el asesinato de Charlie Kirk no fuera un hecho aislado, sino un ataque planificado con un claro componente ideológico.