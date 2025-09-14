Abascal rinde homenaje a Kirk: «No nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha cargado contra las «élites progres» de la izquierda a las que acusa de estar detrás de asesinatos como el del trumpista Charlie Kirk. Durante el gran acto de los Patriots que este fin de semana se ha celebrado en el Palacio Vistalegre de Madrid, Abascal ha sentenciado que «no nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos».

«Lo peor no son sus balas, lo peor es el miserable cinismo con el que justifican los asesinatos», ha expresado. «Es el cobarde coro de la propaganda progre que culpa a las víctimas y disculpa a los criminales», ha aseverado el líder del tercer partido con más representación en el Congreso de los Diputados y en alusión al brutal asesinato que acabó con el joven norteamericano de 31 años.

Según ha defendido Abascal, episodios de violencia contra quienes piensan o creen en un ideal político distinto no es exclusivo sólo de los Estados Unidos. «También aquí», ha asegurado, se vivieron situaciones similares con la banda terrorista ETA, misma que ha recordado está dentro del Ejecutivo de Sánchez. «No nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos», ha sentenciado.

«Ni todo su odio ni todo su poder, ni toda su mentira va a derrotar la voluntad de los patriotas. No nos van a detener, no os van detener, nada nos va a parar», ha aseverado Abascal desde un Palacio Vistalegre cuyo aforo ha cerrado casi el cartel de completo al albergar casi 15.000 personas.

Para el líder de Vox, cada insulto proferido por la izquierda, ha señalado en alusiones al PSOE de Pedro Sánchez, es para ellos «como medallas en el pecho». «Aunque nos encierren, aunque nos maten, pase lo que pase, nada, absolutamente nada nos va a tener», ha aseverado Abascal para apostillar que van a luchar por liderar la alternativa a la oposición que ejerce el PP.

A su juicio, las que ha tildado como de «élites progres», no son más que conglomerados de líderes «acorralados por el clamor de los pueblos» que, con el paso del tiempo, «se vuelven más totalitarias y peligrosas». Para él, el asesinato de Charlie no es un caso aislado sino «la evidencia repetida de que al izquierda no renuncia a la violencia».

«Ni falsarios ni corruptos»

El líder de Vox, que ha recordado sea el inicio de la reconquista de los valores nacionales la esencia de su grupo en Europa, los Patriots, ha cargado en críticas veladas contra el bipartidismo en España. «Ni somos falsarios ni corruptos ni cobardes», ha argumentado, «para eso ya hay muchos».

Con la vista puesta en el fin de la etapa de Sánchez al frente del Ejecutivo de la nación, Abascal ha recordado a los suyos que los meses próximos no van a ser tarea fácil. A su juicio, «porque la gran mayoría de los populares y socialistas trabajan codo con codo contra los intereses de sus pueblos aunque se empeñen en ocultarlo».

«Quieren limitar la libertad de expresión con sus cercos a las plataformas de redes sociales y a los ciudadanos que se expresan en ellas; con sus cerco a los medios de comunicación alternativos que nacen por doquier y que no pueden contener, y con su cerco a cualquiera que denuncia su engaño, su corrupción y su traición», ha señalado.

Contra los «patriotas»

Abascal, que ha comparado la situación de España con al de países como Rumanía, Austria o Francia, ha afirmado que sean territorios donde las «grandes élites políticas» no se estén conformando con el acodo y la manipulación para tergiversar informaciones y fomentar un clima de crispación entre las sociedades.

A su juicio, en España, en claras alusiones a Sánchez, ha señalado que estén «dispuestos a pactar con Satanás con tal de que no se escuche a las fuerzas patrióticas» como Vox. «Están dispuestos a cualquier cosa para permanecer un segundo más en el poder y a perseguir a los líderes patriotas de cualquier nación, a cualquier cosa, no tienen límite», ha aseverado.