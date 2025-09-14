Abascal arrasa en ‘Europa Viva 25’: «La canción del verano tendría que haber sido ‘Sánchez, chulo de putas’»

Santiago Abascal consiguió este domingo congregar a miles de personas en un Palacio de Vistalegre completamente abarrotado por 8.500 personas durante el encuentro ‘Europa Viva 25’ que organiza todos los años Vox. En uno de los momentos más comentados de su intervención, el líder de Vox hizo una referencia directa a los cánticos contra Pedro Sánchez que se han popularizado en las calles españolas durante los últimos meses, el famoso «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» que tanto se ha popularizado en el verano.

«Me vais a perdonar que no coree, pero yo realmente creo que la canción del verano tendría que haber sido ‘Pedro Sánchez, chulo de putas’», afirmó Abascal ante un público entregado que había comenzado a entonar espontáneamente el conocido cántico contra el presidente del Gobierno. El dirigente de Vox legitimó el hartazgo popular contra Sánchez, aunque matizó su propia participación en los coros.

El líder de Vox no se anduvo con medias tintas el resto de su intervención. Con el público ya completamente entregado, fue subiendo el tono de sus críticas hacia quien llamó «el psicópata que ocupa la Moncloa». Sus palabras resonaron con fuerza: «No puede salir a la calle, no puede escuchar la canción del verano, tiene pesadillas mientras sale a todo correr de Paiporta». La referencia a los incidentes durante la visita de Sánchez a los afectados por la DANA arrancó murmullos de aprobación entre los asistentes.

«Tiene pesadillas con que todavía haya jueces decentes que sienten a sus familiares corruptos y a sus cómplices en el banquillo, y por eso ya solo le mueve el odio a España y el miedo a acabar entre rejas. No debería ser tan difícil exigir para España y para el resto de Europa que los gobiernos no odien a sus propios pueblos y que se pongan a su servicio», afirmó.

«Y que los protejan, porque ese debería ser el principal deber de cualquier gobernante: proteger la seguridad, la libertad y la prosperidad de sus pueblos. Pero mientras continúe la alianza del Partido Popular y del Partido Socialista, cada vez tendremos menos seguridad, menos libertad y menos prosperidad. Ese es el resultado de sus políticas y de sus mafias», ha afirmado Abascal.

El líder de la formación verde vinculó directamente el rechazo popular hacia Sánchez con su gestión política, especialmente en lo referente a sus alianzas con formaciones independentistas y su política migratoria. «Solo le mueve el odio a España y el miedo a acabar entre rejas», afirmó contundentemente, sugiriendo que las decisiones del presidente están motivadas por intereses personales más que por el bien común.

Abascal ha ido más allá del problema de la inmigración ilegal: «Además de la mafia de la invasión migratoria, la debilidad de Europa también se debe a la mafia del terrorismo climático y a la mafia de la corrupción verde. Cientos de miles de millones les cuesta a las empresas europeas cumplir toda la agenda ideológica de los que aspiran al califato. Y eso se traduce en menos competitividad, en salarios más bajos y en más poder para las potencias hostiles».

«Al igual que con la invasión, han creado todo un laberinto ideológico y burocrático que sólo favorece a unos pocos y que se lleva por delante nuestra industria, nuestro campo, nuestras empresas y nuestra libertad. Porque, igual que con la excusa humanitaria promocionan la invasión migratoria, con el terrorismo climático se atreven a prohibir libertades básicas de transporte, de alimentación, de formas de vida. Este gobierno, de hecho, pretende obligarnos por decreto a compartir coche», ha setenciado.