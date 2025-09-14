La empresa española Acciona se ha unido al proyecto para construir la primera central nuclear de Polonia, en el que ya estaba Budimex (Ferrovial), según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas. En concreto, Westinghouse Electric, la eléctrica estadounidense que está dirigiendo el proyecto, ha seleccionado a Mostostal Kielce, una de las filiales de la constructora del Ibex 35 en el país eslavo, para levantar las instalaciones atómicas tras superar todos los procesos relacionados con los estándares de calidad.

Mostostal Kielce forma parte del grupo Mostostal Warszawa SA que, a su vez, pertenece a Acciona a través de Acciona Construcción SA. La empresa opera en Polonia desde hace 80 años y, según explican en su portal web, «esto se ha reflejado en la realización de todo tipo de instalaciones de construcción: generales, industriales, medioambientales, energéticas, de infraestructura y de carreteras».

En estos momentos, el proyecto se encuentra en el proceso para conseguir la Certificación de Garantía de Calidad Nuclear que, según la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (Asme, por sus siglas en inglés), «proporciona requisitos y directrices de garantía de calidad aplicables a todas las fases del ciclo de vida de una instalación nuclear y a todas las estructuras, sistemas, componentes, actividades u organizaciones esenciales para el funcionamiento seguro, fiable y eficiente de una instalación nuclear».

Según explican las fuentes, obtener este certificado permitiría tanto a Ferrovial como a Acciona unirse a la cadena de suministro global Westinghouse Electric para participar en otros proyectos relacionados con la energía nuclear.

Las mismas fuentes explican que la empresa que preside José Manuel Entrecanales considera que la obtención de la certificación demostraría su «competencia» para ello, por lo que ven este proyecto como «una gran inversión» que puede reportar beneficios a largo plazo. No obstante, primero tendrán que completar el proceso de estandarización.

Acciona, Ferrovial y la central nuclear

Polonia, hasta el momento, no cuenta con ninguna central nuclear en su haber. Sin embargo, Acciona y Ferrovial han sido seleccionadas para llevar a cabo la construcción de «tres reactores en Pomerania que se abrirán dentro de 10 años», según las fuentes consultadas. La región comparte frontera con Rusia y tiene acceso al Mar Báltico, por lo que la posición es enormemente estratégica.

«La nueva central nuclear tendrá una capacidad de hasta 9 gigavatios (GW) y, tras ella, seguramente se construya una segunda en el país», desvelan las fuentes.

Ni Kaliningrado (territorio ruso que linda con Polonia), ni Lituania, ni Bielorrusia poseen hasta el momento ninguna central nuclear, por lo que el proyecto será pionero en la zona. Al otro extremo del país, Alemania ha cerrado todas sus centrales y tanto Chequia como Eslovaquia cuentan con sólo dos, situadas en ambos casos al sur.

Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez ha decidido cerrar las instalaciones atómicas que existen en España. El Ejecutivo socialista ha decretado el cierre nuclear a partir del año 2030. Bruselas defiende la línea polaca y no la española. Así lo recordó José Bogas, consejero delegado de Endesa, en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2023.

«Bruselas dice que hay que triplicar las inversiones en renovables, sí. Pero también dice que es inalcanzable el objetivo de emisiones contaminantes cero en 2050 si no se duplica la generación nuclear. Y si España es sólo un 10% del mercado europeo para las nucleares, también para las renovables», destacó el directivo.