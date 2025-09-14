Sánchez alienta a los radicales propalestinos de La Vuelta: «Nuestra admiración al pueblo que se moviliza»

La Vuelta ciclista a España ha entrado de lleno en el debate político durante el fin de semana. Este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alentado a los radicales propalestinos que han acudido a boicotear varios puntos por los que pasa el pelotón. Sánchez ha agradecido sus gestos al «pueblo español que se moviliza por causa justas como la de Palestina».

«Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas», ha asegurado en primer lugar el jefe del Ejecutivo para, acto seguido, aplaudir a quienes durante estos días han salido a las calles a defender a los palestinos en su guerra contra Israel.

Asimismo, Sánchez ha criticado que la oposición que lidera el PP de Alberto Núñez Feijóo, «ante la barbarie de Gaza», no haya dicho ni hecho nada. «Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo», ha expresado Sánchez. Y júbilo que ha aprovechado para recodar ante los suyos que España ejerza como ejemplo «ante una comunidad internacional» al haber dado «un paso al frente en la defensa de los derechos humanos».

Igualmente, el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, ha mostrado su «orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español».

Pinza PP-VOX

Sánchez, que ha acudido este fin de semana a Málaga para arropar a su candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha reactivado su estrategia de confrontación directa contra la oposición que lidera Alberto Núñez Feijóo. «Lo único que hace es mimetizarse con la derecha», ha señalado en claras alusiones al PP y Vox.

«Los planteamientos por parte de la derecha son igual de recurrentes», ha señalado, «y cuando digo la derecha, me da igual que sea el PP como Vox porque son lo mismo». En este sentido, y a apenas unos meses de que dé comienzo la campaña por las andaluzas, ha apelado a los suyos a combatir la un posible Gobierno de coalición entre los dos partidos de la derecha.

«Si el PP después de las andaluzas necesita a Vox, ahí estará para echar una mano Abascal para echar una mano a Feijóo, o Vox a Moreno Bonilla», ha espetado. Sánchez, que ha insistido hasta en dos ocasiones a no permitir el paso de la unión de las derechas se ha dirigido a ellas a modo de sentencia: «Van a esperar hasta el 2027 y todos los años que vengan».

Promete 53.000 viviendas

Sánchez ha anunciado que este lunes, su Gobierno vaya a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas «que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos». Según ha manifestado, para que pasen a ser «alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país».

En el mismo mitin desarrollado en la ciudad de Málaga, el líder socialista que lleva siete años al frente del Ejecutivo, ha defendido así que sea la vivienda precisamente una de sus principales prioridades. Es por ello que, tal y como ha explicado, tras recibir la información de ese registro y detectar «miles de irregularidades» pondrán todas esas viviendas a disposición de las familias y los jóvenes que no pueden acceder a ellas.