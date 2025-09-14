Los dirigentes de Vox han prometido este domingo aplicar «mano dura» contra la inmigración irregular durante el evento ‘Europa Viva 25’ celebrado en el Palacio de Vistalegre. En declaraciones a OKDIARIO, representantes del partido como José Antonio Fúster, Pepe Millán o Júlia Calvet han defendido medidas drásticas para revertir lo que califican como «sustitución demográfica» en España.

«Ningún partido político reconoce el grave problema que hay de sustitución demográfica y de que eso ya no es Cataluña. Debe ser una ciudad o un país del norte de África», ha afirmado Ignacio Garriga, que propone «expulsar a todos los que están en situación irregular» y «prohibir que se rotule en árabe en nuestras calles, prohibir los menús halal, prohibir los programas de lengua árabe y cultura marroquí».

El partido de Santiago Abascal ha vinculado directamente la inmigración con la inseguridad ciudadana. «Dejen ya de mentir con los datos y que salgan a las calles y hablen con los vecinos de Lérida y verán cuántas violaciones se han producido en los últimos meses. Verán cuántos atracos. Y qué casualidad, siempre a mujeres y siempre por los mismos», han denunciado.

Los representantes de Vox han asegurado que su partido tiene «un proyecto para España consolidado» y que están «llamados a gobernar España». Han prometido aplicar medidas contundentes: «Que un tío que comete un delito no sale a las dos libre de nuevo. Que se vea que hay mano dura de verdad. La criminalidad baja rápidamente».

Sobre las ONG de rescate marítimo, han sido especialmente duros: «El Open Arms. Lo que había que hacer era encadenarlas, meterles presos, meterles inspecciones de Hacienda y hundirles el barco».