Vox promete «mano dura» contra la inmigración: «Cataluña ya parece un país del norte de África»
"Hay que expulsar a todos los que están en situación irregular"
Los dirigentes de Vox han prometido este domingo aplicar «mano dura» contra la inmigración irregular durante el evento ‘Europa Viva 25’ celebrado en el Palacio de Vistalegre. En declaraciones a OKDIARIO, representantes del partido como José Antonio Fúster, Pepe Millán o Júlia Calvet han defendido medidas drásticas para revertir lo que califican como «sustitución demográfica» en España.
«Ningún partido político reconoce el grave problema que hay de sustitución demográfica y de que eso ya no es Cataluña. Debe ser una ciudad o un país del norte de África», ha afirmado Ignacio Garriga, que propone «expulsar a todos los que están en situación irregular» y «prohibir que se rotule en árabe en nuestras calles, prohibir los menús halal, prohibir los programas de lengua árabe y cultura marroquí».
El partido de Santiago Abascal ha vinculado directamente la inmigración con la inseguridad ciudadana. «Dejen ya de mentir con los datos y que salgan a las calles y hablen con los vecinos de Lérida y verán cuántas violaciones se han producido en los últimos meses. Verán cuántos atracos. Y qué casualidad, siempre a mujeres y siempre por los mismos», han denunciado.
Los representantes de Vox han asegurado que su partido tiene «un proyecto para España consolidado» y que están «llamados a gobernar España». Han prometido aplicar medidas contundentes: «Que un tío que comete un delito no sale a las dos libre de nuevo. Que se vea que hay mano dura de verdad. La criminalidad baja rápidamente».
Sobre las ONG de rescate marítimo, han sido especialmente duros: «El Open Arms. Lo que había que hacer era encadenarlas, meterles presos, meterles inspecciones de Hacienda y hundirles el barco».