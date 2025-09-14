Vox celebra ‘Viva’ en su mejor momento frente al PP y apela al «espíritu de la Reconquista»

Vox celebra este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid Europa Viva 2025, su evento anual, en su mejor momento en las encuestas. Los de Santiago Abascal obtienen sus resultados más favorables desde las elecciones de 2023. Los de Abascal presumen de que su crecimiento en intención de votos lo logran, además, a costa de robar votantes al PP.

En este ambiente se celebra Viva, que reúne durante dos días, para confraternizar, a militantes y simpatizantes de todas las provincias de España. Vox apela en este foro al «espíritu de la Reconquista» para, en palabras de sus dirigentes a OKDIARIO, «recuperar la unidad y la libertad de España, frente a las políticas ruinosas del bipartidismo PP-PSOE».

El presidente de Argentina, Javier Milei, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional de Francia, no han viajado este año a Madrid. Acompañarán a Abascal telemáticamente en el acto de cierre de este domingo. El asesinato de Charlie Kirk y la inmigración ilegal masiva, entre otros asuntos, estarán presentes en sus discursos.

Este sábado, Abascal, en declaraciones a OKDIARIO, se ha referido a la situación de países como Francia, Reino Unido o Bélgica, que han llegado «a un punto de no retorno» con la inmigración. Este sábado, en Londres, cientos de miles de británicos se han manifestado contra las políticas de inmigración y censura en redes del primer ministro laborista, Keir Starmer.

«En España estamos a tiempo de frenarlo», ha asegurado Abascal a OKDIARIO. Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha contado este sábado en Viva que «en Bruselas, caminos de 15 minutos en línea recta es como hacer un tour por África» y aventura que «en Barcelona ocurrirá igual».

Recuperar la unidad y la libertad

Sobre el asesinato de Charlie Kirk, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga ha dicho: «Es lamentable y bochornoso ver ciertos comentarios deleznables. Es una muestra más de que la izquierda totalitaria está dispuesta a absolutamente todo con tal de censurar y de perseguir a quien está liderando la disidencia».

OKDIARIO ha palpado en Vistalegre el momento de euforia que viven dirigentes, militantes y simpatizantes de Vox.

Particularmente llamativa es la presencia de jóvenes. Vox arrasa en las encuestas entre los votantes de 18 a 24 años y entre los adolescentes que aún no tienen edad de votar. «Yo, como joven, no había otro sitio donde podría estar este fin de semana. Aquí nos juntamos gente de todas partes de España para celebrar la libertad, el patriotismo y esas ideas que algunos quieren censurar. He venido porque al final es una oportunidad de compartir los temas que más nos preocupan a los jóvenes como la inmigración masiva. Lo que de verdad nos importa es acabar con un bipartidismo corrupto que condena nuestro futuro», contaban a OKDIARIO dos chicos de Lérida y Almería.

Las distintas provincias de Vox han montado stands con productos de su tierra. En Viva también está presente el sindicato Solidaridad.