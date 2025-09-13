Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Valencia de la Liga Este Barcelona - Valencia corresponde a la jornada 4 de la Liga y se jugará en el Estadio Johan Cruyff El Barcelona buscará una victoria tras el parón internacional después de haber pinchado en la tercera fecha ante el Rayo

El Barcelona y el Valencia se ven las caras en el Estadio Johan Cruyff en el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga y que promete ser apasionante porque se trata de dos clubes históricos de nuestro país. Habrá que ver si este es el único encuentro que los de Hansi Flick disputarán en el campo del filial, ya que siguen esperando que le permitan abrir el Camp Nou. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda entre los culés y el cuadro che.

Cuándo juega el Barcelona: horario del partido de Liga contra el Valencia

El Barcelona recibe al Valencia en la Ciudad Condal para jugar el partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga. Este choque se disputará en el Estadio Johan Cruyff después de semanas de incertidumbre sobre si los azulgranas podían regresar o no al Camp Nou. Finalmente la mítica casa de los culés no puede abrir sus puertas y deben seguir esperando a tener la luz verde para hacerlo, pero desde la entidad catalana aseguran que seguirán trabajando a destajo para que los aficionados puedan volver lo antes posibles al recinto.

A qué hora se juega el Barcelona – Valencia de la Liga

La Liga ha programado este apasionante Barcelona – Valencia que corresponde a la jornada 4 de la Liga para este domingo 14 de septiembre. El horario escogido por la patronal que preside Javier Tebas fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y todo debería transcurrir con total normalidad entre los aficionados para que el balón pueda rodar puntualmente en el Estadio Johan Cruyff.

Dónde ver en directo por TV online el partido Barcelona – Valencia

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con una parte de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva el campeonato liguero. Este Barcelona – Valencia que corresponde a la jornada 4 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal es de pago y pertenece a la suscripción que permite ver todo lo que ocurra en el torneo doméstico y habrá que pagar para ver todo lo que suceda en el Estadio Johan Cruyff.

Además, todos los hinchas del conjunto culé, del che y amantes del fútbol español en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Valencia de la jornada 4 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como estará su página web para acceder a ella de manera cómoda y fácil mediante un ordenador para ver los 90 minutos del Estadio Johan Cruyff.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre lo que suceda en el campeonato liguero y estaremos prestando especial atención a la actualidad azulgrana. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Valencia de la jornada 4 de la Liga desde una hora y media antes de que comience el choque. Una vez suene el pitido final en el Estadio Johan Cruyff publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Valencia

Todos aquellos hinchas del equipo catalán y de los de la ciudad del Turia que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Barcelona – Valencia de la jornada 4 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio Johan Cruyff para saber todo lo que esté ocurriendo minuto a minuto en este partidazo de dos equipos históricos de nuestro país.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Valencia

El Estadio Johan Cruyff, que se ubica en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, será el campo donde se celebre este apasionante Barcelona – Valencia que corresponde a la jornada 4 de la Liga después de que el Camp Nou no recibiera los permisos para abrir sus puertas. Tiene un aforo para unas 6.000 personas y habrá unos 300 aficionados del conjunto che. Se espera que haya un lleno absoluto para intentar animar a los suyos a por la victoria después de este parón internacional, ya que hay que recordar que antes de la ventana FIFA pincharon frente al Rayo Vallecano en la capital de España.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Guillermo Cuadra Fernández para que dirija la contienda Barcelona – Valencia de la jornada 4 de la Liga. Al frente del VAR estará Daniel Jesús Trujillo Suárez, por lo que será el responsable de revisar todas aquellas acciones polémicas que se produzcan sobre el verde para, si es necesario, advertir a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Johan Cruyff.