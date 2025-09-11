Laporta se chotea de los socios del Barcelona: «Volveremos al Camp Nou lo antes posible»

El Barcelona va de ridículo en ridículo con el Camp Nou. Ya son varias las veces que han puesto fecha a su vuelta a su estadio, pero siempre lo tienen que retrasar. Primero anunciaron que sería en diciembre de 2024 y este año llegaron a poner dos fechas concretas, el Joan Gamper y luego el partido contra el Valencia. Pero Joan Laporta sigue choteándose de sus socios e insisten en que «volveremos al Camp Nou lo antes posible».

Después de anunciar a bombo y platillo que volverían a su estadio para disputar el Trofeo Joan Gamper, con un vídeo en redes sociales que acababa con un mensaje que decía «volvemos a casa, vibremos. Spotifiy Camp Nou. 10-08-2025». Ese partido no se pudo jugar en el coliseo azulgrana y fue trasladado al estadio Johan Cruyff al no tener el permiso para reabrir el estadio. El regreso se pospuso y la nueva fecha era el domingo 14 de septiembre contra el Valencia, pero tampoco será así.

Este partido se jugará finalmente en el Johan Cruyff, igual que pasó con el Gamper, después de que la Liga lo haya aprobado y dejando tirados así a los socios. Aprovechando el desfile floral ante el monumento Rafael Casanova con motivo de la Diada de Cataluña, le preguntaron a Joan Laporta por el regreso al estadio de Les Corts, y el presidente aseguró que será «lo antes posible». Estas palabras chocan con las de la vicepresidenta Elena Fort, quién señaló recientemente sobre la vuelta al Camp Nou que «no puedo asegurarla contra el Getafe».

Laporta insistió en que «tenemos muchas ganas de volver» al coliseo azulgrana. El partido del Barcelona contra el Getafe es el domingo 21 de septiembre y todavía se desconoce el lugar dónde se jugará ese partido, si pasará como contra el Valencia o ya tendrán los permisos para reabrir el estadio y podrán hacerlo en el Camp Nou. La realidad es que a día de hoy el regreso del Barcelona a su coliseo es una incógnita, y el presidente continúa riéndose de sus socios.

Durante ese desfile floral clásico de la Diada, Laporta estuvo acompañado de Joan García y diferentes jugadores y representantes de los equipos de las secciones del Barcelona, además de los vicepresidentes Elena Fort y Rafa Yuste.