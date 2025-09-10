Así quiere aprovecharse Laporta de los socios del Barça: los disparatados precios del Johan Cruyff

Ser socio del Barcelona se está convirtiendo en un deporte de riesgo… para tu bolsillo. El Barça de Joan Laporta ha hecho públicos los precios de las entradas para los socios para el primer partido como local esta temporada… en el Johan Cruyff. Pese a las intentonas finales, el conjunto culé no ha llegado a tiempo para la reapertura del Camp Nou y será el estadio donde habitualmente juega el conjunto filial y el primer equipo femenino el usado por el masculino. Las entradas para los socios, pese a jugarse en un estadio de tales características, serán parejos a los que se podían encontrar hasta ahora en Montjuic o el propio Camp Nou.

El club que presiden Joan Laporta ha hecho públicos los precios que tendrán que pagar los socios del Barça para ver este Barcelona – Valencia. Desde los 42 euros que costarán las localidades en las zonas de Gol, Sur y Norte, a los 78 euros de Tribuna. Por el camino están los 57 euros de las cuatro esquinas del Johan Cruyff y los 69 de la zona Lateral.

La evidente reducción severa del aforo del estadio, con apenas 6.000 butacas disponibles de las cuáles un porcentaje serán para requerimientos del club y otro pellizco para la afición del Valencia, reduce las opciones que tendrán los socios para adquirir entradas, que tendrán que solicitar sus localidades y dejarlo todo a la suerte.

«No habrá ningún problema con la Liga para jugar en el Johan, nos pidieron unas modificaciones y las hemos hecho. El aforo total son 6.000. De aquí, se extraen afición rival, compromisos del club, vestuario, VIP, patrocinadores…», explica esta misma semana Elena Fort, vicepresidenta del área social del Barça, que pone de manifiesto que «de todo este aforo lo que no se hace es vender al público en general. Se destina con prioridad a los socios del Barça, a los que fueron los dos años a Montjuic, hemos querido valorarlo. No sé la cifra exacta de entradas que se sortearán el viernes».

Sobre el precio de las entradas, la propia vicepresidenta explica que «más o menos, lo hemos puesto en el comunicado, la franja estará entre 40 y 80 euros. Déjame comentar que no haremos pases, es una circunstancia excepcional. Contra el Getafe si se tiene que volver a jugar en el Johan se usará el mismo criterio y se priorizará a estos socios».

Los socios culés, además de verse sorprendidos por los precios de las entradas, sólo podrán acceder inicialmente a estas si adquirieron el abono completo durante las dos últimas temporadas, las que estuvo el equipo instalado en Montjuic, en el Lluís Companys. De ser así, éstos deben registrarse en el formulario habilitado en la web oficial del club antes de este viernes a las 10:00 horas, seleccionando la zona del estadio donde desean ubicarse. Tras el sorteo, el club comunicará a los agraciados y efectuará los pagos.

Solamente en el caso que estas entradas no se hayan agotado, las restantes estarán habilitadas para el resto de socios culés. Los no socios ni abonados también pueden adquirir entradas en estos momentos, aunque solo aquellas VIP habilitadas en el Johan Cruyff, aunque con precios muy superiores a las entradas mencionadas, llegando las más caras a los 1.500 euros.