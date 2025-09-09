El Barcelona vende entradas VIP por casi 1.000 euros para el partido contra el Valencia en el Johan Cruyff

El Barcelona tratará sacar rédito económico incluso a su partido de la jornada 4 de Liga contra el Valencia que finalmente se disputará en el Johan Cruyff y no en su estadio tradicional, Camp Nou, que no está listo por las obras, ni en el Olímpico de Montjuic, por un concierto. El club azulgrana, tras anunciar el recinto en el que jugará este domingo, ha puesto a la venta en su página web entradas VIP para el encuentro cuyo precio rozan los mil euros.

900 euros tendrán que pagar aquellos culés que no sean socios del Barça, entre los que se sortearán gran parte de las 6.000 localidades disponibles, por ver el cuarto partido de su equipo en Liga en el Johan Cruyff, un estadio de urgencia al no estar preparado el Camp Nou en fase muy retrasada de su remodelación ni Montjuic.

Un precio totalmente desorbitado que dará acceso a las localidades más cercanas al terreno de juego, a la sala VIP y a un catering. Pero ni mucho menos a una experiencia comparable a la que sería presenciar dicho partido en el Camp Nou y con la que el Barcelona podría llegar a justificar ese sablazo económico a sus aficionados.

El Barcelona-Valencia se jugará en el Johan Cruyff

El club catalán ha anunciado que sólo los 16.151 socios abonados que completaron las temporadas 2023-24 y 2024-25 en Montjuic podrán adquirir las entradas para el partido del Johan Cruyff, que cuenta con un aforo de 6.000 espectadores.

Los interesados deberán inscribirse por zonas en un formulario habilitado en la página web del club, con una petición individual o conjunta hasta un máximo de cuatro socios, entre el 10 de septiembre a las 10:00 y el día 12 a las 10:00, momento en el que se realizará el sorteo si la demanda supera la cantidad de entradas disponibles. Asimismo, el club azulgrana no ha especificado el aforo reservado para la afición del Valencia.