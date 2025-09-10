Precio y cómo comprar entradas para ver el Barcelona – Valencia en el Johan Cruyff

El Barcelona ha confirmado que su primer partido como local de Liga esta campaña 25/26 frente al Valencia se disputará en el Estadi Johan Cruyff y ya se sabe cómo conseguir entradas. La imposibilidad de reabrir el Camp Nou por retrasos en la obtención del Certificado de Fin de Obra y la indisponibilidad del Estadio Olímpico Lluís Companys por el concierto de Post Malone programados obligan al club a jugar en la instalación del filial, con un aforo máximo de 6.000 espectadores. Esta circunstancia condiciona la venta de entradas y obliga a un proceso de asignación muy específico.

El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada liguera, se celebrará este domingo a las 21:00 horas. La entidad presidida por Joan Laporta ha diseñado un sistema para priorizar a los socios con abonos completos durante el periplo en Montjuic estas dos últimas temporadas previas, 2023/24 y 2024/25, un total de 16.151 personas. Solo ellos podrán optar a las entradas estándar, mientras que el resto del público deberá recurrir a las entradas VIP, cuyos precios se han disparado en pocas horas.

Dónde comprar entradas para el Barça – Valencia

Según el comunicado oficial emitido por el club azulgrana, las entradas para los socios se tramitan exclusivamente a través de un formulario disponible en la web oficial del FC Barcelona. El plazo para inscribirse comenzó este miércoles 10 de septiembre a las 10:00 horas y se extenderá hasta el viernes 12 a la misma hora. La solicitud puede realizarse de manera individual o conjunta, agrupando hasta cuatro socios.

El club recalca que todas las entradas son nominales e intransferibles. En caso de que la demanda supere la oferta disponible, el 12 de septiembre a las 10:00 horas se celebrará un sorteo por zonas, cuyo resultado será comunicado a los correos electrónicos facilitados en la inscripción. Solo a los socios agraciados se les cobrará la entrada una vez confirmada la asignación.

Los aficionados del Valencia, por su parte, dispondrán de 290 entradas para la zona visitante del Barcelona, con un precio fijado en 30 euros. El club ché ha anunciado que estas localidades se podrán adquirir directamente a través de sus canales oficiales y que cada persona podrá comprar un máximo de dos, también nominales e intransferibles.

Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona – Valencia

Los precios de las entradas establecidos por el Barcelona para este encuentro en el Johan Cruyff ante el Valencia oscilan entre los 42 euros en las zonas de Gol Norte y Sur, y los 78 euros en Tribuna. Estas tarifas son considerablemente más económicas que las del Trofeo Joan Gamper disputado este verano en el mismo estadio, cuando las entradas se situaron entre 138 y 198 euros.

En paralelo, el club ha puesto a la venta entradas VIP para público general y socios que busquen un servicio premium. Estas localidades arrancaron en torno a los 600 euros pero han ido incrementándose rápidamente. A mitad de semana ya se situaban en torno a los 1.000 euros y, en algunos casos, alcanzaban los 1.500 euros en Tribuna 1, con acceso a sala VIP y catering exclusivo.

Aunque la entidad no ha detallado el número exacto de asientos VIP disponibles, el precedente inmediato del Trofeo Joan Gamper indica que podrían rondar las 475 localidades, tal como ocurrió entonces en el Johan Cruyff.

Cómo comprar entradas para el Barça – Valencia

Para optar a una entrada estándar, los socios con abono completo en Montjuic deben registrarse en el formulario habilitado en la web oficial del club antes del viernes 12 de septiembre a las 10:00 horas, seleccionando la zona del estadio donde desean ubicarse. Una vez celebrado el sorteo por zonas, el FC Barcelona notificará a los agraciados, que deberán proceder al pago en las condiciones indicadas.

Las entradas VIP, por su parte, están disponibles desde el momento del lanzamiento del comunicado oficial y pueden adquirirse a través de los canales habituales del club, aunque con precios muy superiores a las localidades estándar.