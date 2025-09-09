Así sorteará el Barcelona entre sus socios las menos de 6.000 entradas disponibles en el Johan Cruyff

El Barcelona sorteará en los próximos días las menos de 6.000 entradas disponibles para poder presencial el partido de la cuarta jornada de Liga contra el Valencia en el Johan Cruyff. Lo hará únicamente entre sus socios, pero solamente 16.000 podrán participar. Un aforo muy reducido para un partido liguero que ha enfadado y mucho a los socios blaugranas.

Ya es oficial que el Barcelona no volverá de momento al Camp Nou. Su primer partido como local en Liga lo disputará en el Johan Cruyff ante el Valencia en un aforo reducido de solamente 6.000 entradas. Quitando los compromisos y las entradas VIPS que sí podrán ser compradas por no socios, el resto serán sorteadas.

Esas entradas, menos de 6.000, serán sorteadas entre los 16.151 socios que fueron titulares del abono completo durante las dos temporadas que el Barcelona jugó en el Olímpico de Montjuic. Una decisión para premiar la fidelidad de los culés que siguieron al equipo durante esos años. Aun así, con ese aforo tan pequeño, no todos podrán presenciar el partido en directo.

Comunicado del Barcelona

El partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse en el Spotify Camp Nou entre el FC Barcelona y el Valencia CF, se jugará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff el domingo 14 de septiembre, a las 21 horas. Este escenario requiere adaptar la gestión de localidades al aforo reducido de la instalación, con 6.000 espectadores, inferior al del Spotify Camp Nou.

Con el objetivo de garantizar la máxima transparencia y de ofrecer el mayor número de oportunidades a nuestros socios y socias, el Club ha establecido un proceso especial de inscripción y posterior sorteo para aquellos con preferencia de compra.

Únicamente podrán participar los 16.151 socios y socias con las temporadas 2023/24 y 2024/25 completas en Montjuïc, titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys, que deberán inscribirse por zonas, ya que la asignación de localidades se realizará a través de un sorteo por zona. Solo los socios y socias que resulten agraciados se les cobrará la entrada una vez se oficialicen los resultados del sorteo.



Para poder realizar la compra, los socios y socias interesados podrán solicitar las entradas a través del siguiente formulario a partir del día 10 de septiembre, a las 10 horas, y hasta el día 12 de septiembre, a las 10 horas. La solicitud se podrá hacer de manera individual o conjunta, agrupando hasta cuatro socios y socias.



Si la demanda superase el número de entradas disponibles, el día 12 de septiembre, a las 10 h de la mañana, se llevará a cabo el sorteo y, posteriormente, se enviará la comunicación de resultados a la dirección de correo electrónico informada en el formulario de inscripción. Los socios no agraciados también recibirán la notificación correspondiente.