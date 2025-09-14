Barcelona – Valencia, hoy en directo: cómo va, goles y última hora online gratis del partido de Liga

El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff al Valencia para jugar el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El conjunto dirigido por Hansi Flick sufrió un pinchazo contra el Rayo Vallecano antes del parón de selecciones y ahora su único objetivo es el de volver a la senda de la victoria para seguir la estela de un Real Madrid que parece imparable en estos momentos. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Barcelona – Valencia.

Barcelona – Valencia, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo el Real Madrid es el líder de la Liga con 12 puntos, siendo el único equipo que ha conseguido el pleno de victorias hasta el momento. El Barcelona puede acercarse a los de Xabi Alonso si consiguen ganar hoy al Valencia en el Estadio Johan Cruyff, ya que los culés llegan a esta cuarta fecha del calendario con siete unidades en su casillero. El Espanyol también tiene los mismos puntos que los culés, pero no será hasta este lunes cuando se pongan a prueba recibiendo en el RCDE Stadium al Real Mallorca.

Sin Lamine Yamal

Hansi Flick confirmó el sábado en rueda de prensa que Lamine Yamal causaba baja por una lesión en el pubis y será complicado que el próximo jueves esté disponible para el choque frente al Newcastle en Inglaterra de la Champions League. El técnico alemán cargó duramente contra la Real Federación Española de Fútbol y contra Luis de la Fuente, asegurando que el ’10’ del Barcelona ya tenía estas molestias durante el parón de selecciones y aún así jugó más de 70 minutos en cada encuentro, opinando que en la selección española no le han cuidado ni se han preocupado por su estado físico.

Partidazo en el Johan Cruyff

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Valencia que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El Camp Nou no recibió los permisos necesarios para abrir sus puertas y este choque se tendrá que jugar en el Estadio Johan Cruyff delante de 6.000 espectadores, de los cuales, algo menos de 300 serán del combinado che. Dos equipos históricos de nuestro país protagonizarán un choque apasionante en el que se espera que haya goles, polémicas, tensión, etc.