Barcelona – Valencia, hoy en directo: cómo va, goles y última hora online gratis del partido de Liga
El Barcelona apoya a Flick en su guerra contra la selección española: "Hay que tener más cuidado"
El Barcelona no puede contar con Lamine Yamal, que está lesionado
El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff al Valencia para jugar el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El conjunto dirigido por Hansi Flick sufrió un pinchazo contra el Rayo Vallecano antes del parón de selecciones y ahora su único objetivo es el de volver a la senda de la victoria para seguir la estela de un Real Madrid que parece imparable en estos momentos. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Barcelona – Valencia.
Barcelona – Valencia, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo el Real Madrid es el líder de la Liga con 12 puntos, siendo el único equipo que ha conseguido el pleno de victorias hasta el momento. El Barcelona puede acercarse a los de Xabi Alonso si consiguen ganar hoy al Valencia en el Estadio Johan Cruyff, ya que los culés llegan a esta cuarta fecha del calendario con siete unidades en su casillero. El Espanyol también tiene los mismos puntos que los culés, pero no será hasta este lunes cuando se pongan a prueba recibiendo en el RCDE Stadium al Real Mallorca.
Sin Lamine Yamal
Hansi Flick confirmó el sábado en rueda de prensa que Lamine Yamal causaba baja por una lesión en el pubis y será complicado que el próximo jueves esté disponible para el choque frente al Newcastle en Inglaterra de la Champions League. El técnico alemán cargó duramente contra la Real Federación Española de Fútbol y contra Luis de la Fuente, asegurando que el ’10’ del Barcelona ya tenía estas molestias durante el parón de selecciones y aún así jugó más de 70 minutos en cada encuentro, opinando que en la selección española no le han cuidado ni se han preocupado por su estado físico.
Partidazo en el Johan Cruyff
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Valencia que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El Camp Nou no recibió los permisos necesarios para abrir sus puertas y este choque se tendrá que jugar en el Estadio Johan Cruyff delante de 6.000 espectadores, de los cuales, algo menos de 300 serán del combinado che. Dos equipos históricos de nuestro país protagonizarán un choque apasionante en el que se espera que haya goles, polémicas, tensión, etc.
Min 40
No llega Eric
Córner que Bardghji mandó atrás para Pedri. El centro final del canario fue muy pasado y Eric no llegó.
Min 38
Buscando el segundo
Otra vez fue Marcus Rashford a botar un córner. El inglés optó por mandar el cuero al primer palo y Ferran no pudo prolongarlo, pero lograron otro saque de esquina. El ex del United puso un balón al centro y despejó la defensa visitante.
Min 35
Sin problemas para Julen
Nuevo saque de esquina para el Barcelona. Rashford lo sacó y Julen lo atrapó saliendo bien por arriba.
Min 31
Despeja Gerard Martín
Danjuma bota un córner y Gerard Martín despeja el balón con un testarazo. Instantes después hubo otro saque de esquina y otra vez fue el lateral izquierdo el que alejó la pelota.
Min 29
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE FERMÍN LÓPEZ! Golazo del canterano, que definió a la perfección con un gran disparo cruzado. Vaya prolongación de Ferran para asistir a su compañero. Se besó el escudo en la celebración.
Min 24
Cómo va el Barcelona – Valencia hoy
Siguen pasando los minutos y el 0-0 inicial sigue luciendo en el marcador del Estadio Johan Cruyff.
Min 19
Insiste el Barcelona
Otra buena llegada del Barcelona, pero Ferran, en lugar de chutar de primeras, intentó controlar y ahí ya perdió bastante tiempo.
Min 14
¡Roony Bardghji!
Disparo desde la frontal del área al atacante sueco, pero el cuero lo detiene cómodamente Julen.
Min 11
¡La tuvo el Barcelona!
Vaya acción de Fermín López para dejar solo a Ferran Torres. No fue gol porque Julen Agirrezabala tocó ligeramente con la punta de los dedos. El árbitro señaló saque de portería.
Min 9
¡Copete!
Vaya pase medido de Fermín para Ferran Torres, pero apareció Copete para meter la punta del pie y evitar que le cayese el cuero al valenciano.
Min 5
¡Casi mete el Barça!
Córner a favor del Barcelona. Bardghji fue a efectuarlo. El balón paseó todo el área chica y Koundé no fue capaz de marcar. El rechace lo cazó Rashford, pero lo mandó fuera.
Min 3
¡Rashford!
Gran pase de Ferran Torres para Rashford, pero el inglés estaba muy escorado y su disparo no cogió portería.
Min 2
Fermín López
Fermín intentó un imposible tratando de atravesar el muro del valencia y la zaga che despejó el cuero.
¡Comienza el Barcelona – Valencia!
¡¡Arranca el choque en el Estadio Johan Cruyff!! Sacó de centro el Barcelona. Previamente hubo un minuto de silencio por los socios fallecidos.
¡5 minutos!
Faltan sólo 5 minutos para que ruede el balón en el Estadio Johan Cruyff. Aprovechamos este ratito para dejarte la mejor previa del Barcelona – Valencia.
Hansi Flick
El entrenador alemán compareció en la rueda de prensa previa del Barcelona – Valencia y habló sobre diferentes cosas, pero lo más llamativo fue la rajada sobre la selección española y Lamine Yamal. Las palabras de Hansi Flick.
Flick, contra la Selección
El técnico alemán cargó duramente contra Luis de la Fuente y la RFEF por la lesión de Lamine Yamal. Las palabras de Hansi Flick.
Robert Lewandowski
El polaco es suplente hoy contra el Valencia y se ha desvelado el sorprendente motivo por el que parece que se lesionó durante la pretemporada. Por esto se lesionó Lewandowski.
El árbitro del Barcelona – Valencia
El CTA designó a Cuadra Fernández como el árbitro principal para dirigir este apasionante Barcelona – Valencia que se disputa hoy en el Estadio Johan Cruyff.
Once del Valencia
Ya conocemos también a los escogidos por Carlos Corberán para intentar dar la sorpresa en el Johan Cruyff. Esta es la alineación del Valencia contra el Barcelona hoy: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayá; Santamaría, Javi Guerra, Diego López; Danjuma y Hugo Duro
A qué hora es el Barcelona – Valencia
Este apasionante encuentro entre el Barcelona – Valencia fue fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación oficial del Barcelona hoy
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick y ojo porque hay bastantes sorpresas. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Valencia: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri, Fermín López; Roony Bardghji, Marcus Rashford, Ferran Torres.
El estado de Gavi
Este viernes se conocía que el centrocampista del Barcelona iba a continuar, una semana más, con un tratamiento conservador, pero no se descarta que pase por el quirófano. El estado de Gavi.
El delantero del Barcelona ha sido baja para este encuentro y en rueda de prensa desvelaron que también es complicado que llegue al choque del próximo jueves contra el Newcastle en la Champions League. La lesión de Lamine Yamal.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Este apasionante Barcelona – Valencia se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. En OKDIARIO te contaremos en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en el Estadio Johan Cruyff.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en el Estadio Johan Cruyff. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Barcelona y del Valencia.
Min 41
Amarilla
Cartulina para Diakhaby por una falta sobre Ferran Torres, al que pisó.