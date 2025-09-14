La extraña causa de la última lesión de Lewandowski: «Una cama poco fiable…»

Robert Lewandowski ha hablado de su situación actual en el FC Barcelona. El delantero polaco termina contrato el próximo 30 de junio y los rumores de que sea su última temporada en el conjunto azulgrana suenan cada vez con más fuerza. Aun así, el futbolista de 37 años se ve con fuerzas de seguir demostrando que tiene aún fútbol en sus botas y que su retirada no está todavía en su cabeza.

Un discurso que ha confirmado al barcelonismo asegurando que aún le quedan «dos o tres años más a buen nivel», a pesar del talento que llega por detrás: «Todavía me siento muy fuerte. Si ves lo que hago en los entrenamientos y las pruebas físicas, estoy a un nivel parecido al que tenía antes. Muchos creen que a los 37 años estoy en decadencia, pero no es así. Sé que puedo estar en la cima y no siento que deba alcanzar a los jóvenes. Al contrario, son ellos quienes tienen que alcanzarme a mí», destacó.

Sin embargo, cree que lo que hay en el Barça es un hambre al que ya se ha acostumbrado a convivir: «Yo vengo de una generación diferente y me obligué a pensar que ya no era un adolescente. Llevo cuatro décadas en el fútbol, y esta generación es diferente a la que me precedió y a la que había cuando empecé. Antes, si gritabas, servía de motivación, pero esta nueva generación no reacciona igual. Si lo haces mucho, no les gusta y hay que tener en cuenta la salud mental en el fútbol. Son personas y, como no quería entrar en polémicas con ello, aprendí».

La lesión de Lewandowski, atípica

El polaco sufrió unas molestias musculares en el bíceps femoral que le dejaron fuera en el debut liguero ante el Mallorca. Desde entonces, apenas ha jugado 26 minutos en las dos jornadas siguientes. Un escenario al que no está acostumbrado, pero del que confesó el origen de su lesión.

«Hicimos demasiados viajes y autobuses durante la gira de pretemporada y descansé mal por una cama poco fiable. Eso provocó una afectación en los nervios que derivó en un problema en la pierna», dijo en una entrevista para The Times.

Por último, habló de la dura eliminación de la pasada Champions frente al Inter, sobre la que aseguró que «si hubieran jugado la final, hubiesen tenido una gran oportunidad de haberla ganado». La semana que viene arrancará la nueva edición, donde el Barça intentará estar en la final de Budapest, donde no ve a los equipos ingleses entre los favoritos.

«Aún están el Real Madrid, el Barcelona, el PSG… en la Premier League, pagan mucho. Están fichando a precios exorbitantes cuando ni siquiera han tenido una buena temporada. Eres joven, marcas diez goles en seis meses y viene algún club a pagar por ti 60 o 70 millones. Antes, había que conseguir algo. Pero nunca se sabe si el precio que pagan ofrece la calidad que buscan», razonó Lewandowski.