Flick explota contra la selección española

Hansi Flick, un entrenador aparentemente tranquilo y moderado, ha explotado este sábado contra la selección española por la lesión en el pubis de Lamine Yamal. La guerra entre el combinado nacional y el Barcelona por el estado de salud de los futbolistas culés viene de muy atrás, pero nunca habíamos escuchado al técnico alemán así. Incluso le tiró un dardo a Luis de la Fuente.

«Lamine Yamal no estará disponible. Es una lástima. Se fue con dolor a la selección, jugó y le dieron analgésicos para jugar. Jugó 79 minutos y 73, eso no es cuidar a los jugadores. España tiene a los mejores jugadores en cada posición. Valdría la pena cuidar a los jugadores jóvenes. Estoy triste con la situación», comenzó declarando Hansi Flick en rueda de prensa con dureza contra la Selección y confirmando la baja de su gran perla.

«Nunca he hablado. Tuve una conversación por mensaje. Yo casi no hablo castellano, él no habla inglés. La comunicación podría mejorar. Yo también he estado en esta situación, en una selección, antes las relaciones siempre eran buenas», afirmó el entrenador del Barcelona señalando a Luis de la Fuente.

Un Hansi Flick más enfadado que nunca y estallando contra la selección española. Fue inexplicable la actitud del entrenador germano, al que siempre hemos visto moderado en las ruedas de prensa. Y eso que él también fue seleccionador, con Alemania. Entiende como funciona todo y aun así decidió cargar injustamente contra su compañero de profesión.

El Barcelona también aprovechó para desmentir los problemas de espalda que se decía tenía Lamine Yamal para aclarar que son unas molestias en el pubis. Mientras, la Federación acoge estas palabras con gran sorpresa porque en ningún momento jugó el jugador culé lesionado.

Unas declaraciones de Hansi Flick que reabren la guerra entre el Barcelona y la selección española. Y ahora la hacen con un jugador diferente y diferencial que ambos equipos necesitan. Y ahí pueda estar la raíz del enfado del entrenador alemán. Y es que sin Lamine es otro cantar.

Ya lo sufrió la temporada pasada, el Barcelona sin Lamine Yamal es otro equipo. Menos peligroso, menos determinante y menos vertical. Sufre siempre sin su gran perla el equipo culé. Por eso sabe que esta pérdida es un gran problema para el partido contra el Valencia de este domingo. Y por eso perdió unos papeles que un entrenador como Flick no suele perder de esta manera.