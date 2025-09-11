Lamine Yamal saca su lado más personal: «Mi hermano tiene la infancia que yo habría deseado»

Lamine Yamal cumplió 18 años el pasado mes de julio, pero el mundo del fútbol ya le conoce desde los 16. Varios años jugando al más alto nivel, ganando una Liga con el Barcelona y una Eurocopa con la selección española, entre otros títulos. Siempre hemos visto el lado futbolístico y gamberro del joven Yamal, pero nunca un lado tan personal como ahora, hablando sobre sus padres e incluso de su vida amorosa.

Lamine Yamal sacó su lado más personal en una entrevista junto a José Ramón de la Morena en el programa Resonancia de Corazón. El jugador del Barcelona sacó su lado más sincero y amable, tratando temas de su vida que nunca había explicado de manera tan natural.

«En el entrenamiento con el juvenil me dijo el míster que tenía que subir a entrenar con el primer equipo. Hicimos un partidillo con ellos y marqué dos goles. Óscar, el hermano de Xavi, me preguntó que cómo era posible que no jugara, pero que estuviera tranquilo. Y poco después me llamaron. Primero fui convocado a un partido y no jugué, al siguiente debuté contra el Betis», comenzó declarando Lamine sobre su debut con el Barcelona de la mano de Xavi Hernández siendo apenas un crío.

«Le pregunté la zona y le dije que la que ella quisiera. Ahora veo la sonrisa de mi madre. Veníamos de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en un mismo sitio. Veo ahora a mi madre feliz. Que mi hermano pueda tener la infancia que yo habría deseado, es lo que más feliz me hace. Mi padre está tranquilo en su casa, mi madre puede tener lo que quiera. Es mi reina, lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir», comentó Yamal sobre sus padres.

«No estaba en mi situación. Descubrí cosas que no había visto. Ahora haría las cosas de otra manera, pero son experiencias. Si no las hubiera tenido igual me equivocaría ahora, no me arrepiento de nada. ¿Una carrera? Me hubiera gustado, pero no estaba hecho para eso», valoró acerca de sus estudios.

«Siempre quería que estudiara y me decía que si no lo hacía no me dejaría ir a jugar. Hasta que un día estando en La Masía le dije: «Mamá, voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada. Voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde». Me dijo que qué estaba diciendo, que qué me había tomado… Le dije que si me centraba iba a ser futbolista. Me siguió echando broncas todos los días porque quería que estudiara. Me la echó incluso hasta el día en que debuté porque decía que tenía que estar estudiando. Pero llegó un momento en que me entendió. Era mi sueño y lo perseguí», dijo Lamine sobre la decisión que tomó a la hora de dejar los estudios.

Yamal también se sinceró sobre el momento en el que apuñalaron a su padre: «Estaba en el coche venía de comprar ropa. Me llevaba mi primo. Me llamó mi prima y me lo contó. Me empezaron a llegar más llamadas. Yo era un niño y lo primero que quise hacer era bajarme del coche e ir a la estación para llegar a Mataró y ver la situación. No me dejaron ir. Me llevaron a casa y me encerraron. No me dejaron salir. Al día siguiente fui a entrenar y hablé con mi padre que me dijo que todo estaba bien. Le fui a ver al hospital y todo se tranquilizó.»

Sobre el Balón de Oro: «No sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos. Así se lo digo a mis amigos. Tengo la capacidad para hacerlo y si no lo consigo es porque no habré hecho las cosas bien. Y si llega seré muy feliz, pero hay que ir ganando con mi equipo».

«No me cabree. Me hizo gracia. Intentaron mancharlo de muchas formas. Una mujer decía que yo elegía a las chicas de una manera u otra y era todo mentira. Luego lo de los camareros, que estaba trabajando allí», culminó Lamine Yamal sobre su polémica fiesta de cumpleaños.