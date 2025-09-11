Nicki Nicole ha confirmado por primera vez lo que era un secreto a voces: su relación con Lamine Yamal. La artista, que tiene un amplio historial amoroso -de hecho, su último idilio fue con Peso Pluma, con el que rompió tras un polémico vídeo del cantante con otra mujer que desató los rumores de infidelidad-, ahora parece que ha encontrado al hombre de su vida, que «le da todo».

La declaración de amor de Nicki a Lamine Yamal

El pasado mes de julio, Lamine Yamal no solo fue titular por la fiesta de su 18 cumpleaños. Además de copar titulares por la multitudinaria reunión que hizo protagonizada por numerosos rostros conocidos con los que no se le había relacionado antes, saltó a los medios que el jugador del Barcelona habría encontrado el amor entonces con Nicki Nicole, presente en este evento.

Aunque en un momento fueron rumores, con el paso de los días dieron pistas en redes sociales de sus planes juntos y, finalmente, fue un posado de lo más romántico por el cumpleaños de la artista la imagen que confirmó que eran mucho más que amigos. En ella, aparecían en actitud cariñosa, rodeados de flores, un pastel y, de hecho, aunque no hubo beso, el deportista agarraba muy fuerte por la cadera a su chica. Una prueba que demostró que lo suyo iba en serio.

Nicky Nicole en el desfile de Desigual. (Foto: Gtres)

Ahora, ha sido la intérprete de Una Foto la que ha dado un paso adelante y ha confirmado de viva voz su relación con el delantero de la Selección Española. La cantante, que ha sido una de las invitadas al desfile de Desigual que tuvo lugar el pasado 10 de septiembre en Barcelona, atendió a los medios de comunicación para contar todo lo que le gustaba de la ciudad condal.

«Por Rosalía aprendí la palabra t’estimo -que significa te quiero-. Estaré pidiendo algunas clases», ha comenzado diciendo ante las preguntas de los reporteros, que han querido saber si Lamine -que vive en Cataluña- le ha enseñado también alguna palabra. «T’estimo también me lo enseñó. Lo que le pido al amor es disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso me lo da», ha dicho sonrojada y visiblemente nerviosa por la declaración pública que acababa de hacer.

Los rumores de ruptura

Nicki Nicole y Lamine Yamal. (Foto: RRSS)

Días después de confirmar su romance a golpe de posado, algunos usuarios de redes sociales especularon sobre una ruptura de la pareja. Sin embargo, un descuido en el móvil del jugador del Barcelona puso fin a la noticia y, de hecho, confirmó también que estaba muy enamorado de la artista.

Fue Nico Williams, compañero de Yamal, el que destapó en un vídeo que en el fondo de pantalla de Lamine aparecía Nicki. «¿Por qué sonríes bro?», dice Nico mientras grababa al novio de la artista, que no pudo ocultar las risas. «Mi chaval está in love», continuó diciendo la estrella del Athletic Club de Bilbao. Una prueba que supuso el fin de los rumores de separación de una de las parejas del momento.