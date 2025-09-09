Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia en el tenis mundial. El murciano ha ganado por segunda vez el US Open y, como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado por todo lo alto con una fiesta en Chez Margaux, en el Meatpacking District de Manhattan, un exclusivo pub de la gran manzana -concretamente uno de los favoritos de Taylor Swift-. En esta ocasión, el deportista -que ha reconocido que en su tiempo libre aprovecha para acudir a locales de ocio nocturno- ha querido compartirla con su entorno más cercano, con las modelos Tika Camaj y Brianna Bardhi o con Natalia Beciu, más conocida como La Tita Nati, una mujer que fue muy polémica a comienzos del verano.

Natalia Beciu, una pieza clave en su celebración

El 18 cumpleaños de Lamine Yamal copó numerosos titulares en el mes de julio. El futbolista celebró su mayoría de edad con una fiesta que estuvo protagonizada por la polémica. A este evento acudieron numerosos rostros conocidos, como Bizarrap, Ángela Rozas, Quevedo o Marta Díaz, entre otros. Según pudo conocer LOOK, el jugador del Barcelona quiso que estos VIPs estuvieran, a pesar de no tener amistad, porque los admira de cierta manera. Entre ellos también se encontraba Beciu, que es una conocida empresaria y relaciones públicas que se encarga de organizar vacaciones y eventos para famosos de alto poder adquisitivo.

La Tita Nati con famosos como Lola Índigo, Lola Lolita o Dani Alves. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Ante las críticas que recibió Yamal por esta exclusiva fiesta, ya que se puso sobre la mesa que pagó a algunos de sus invitados para que asistieran, Beciu decidió salir en su defensa y aclarar lo que ocurrió en el cumpleaños del futbolista. «No hay ni una persona, ni una sola persona que haya cobrado por ir. Es un cumpleaños de unas 200 personas, no fue una cosa super grande. Se trató de una cosa bastante privada, súper normal, donde se hicieron invitaciones. Me da bastante pena que la gente tenga la sangre fría de inventárselo todo por sacar un titular fácil. Todo lo que dicen es mentira. Es un niño normal de 18 años que ha hecho un cumpleaños súper divertido», dijo en La Fórmula del Éxito.

Natalia Beciu en la celebración de Alcaraz en Nueva York. (FOTO: GTRES)

Desde hace años, esta mujer catalana mantiene relaciones muy próximas de amistad con muchos rostros conocidos. De hecho, cada año, su cumpleaños es todo un evento en el que reúne a distintos famosos e influencers, como Dulceida, Susana Bicho o Madame de Rosa. Entre su grupo más íntimo también se encuentran modelos -como Juan Betancourt o Xavi Serrano- o profesionales del deporte, como es el caso del tenista murciano, que ha querido contar con la Relaciones Públicas para la celebración de su segunda victoria en el US Open.

Tal y como muestra el vídeo que encabeza la noticia, Beciu ha sido una de las invitadas a la fiesta de Alcaraz en Nueva York. Según reflejan las imágenes, la empresaria sale del local acompañada por el resto de modelos, con las que parece tener una gran afinidad.