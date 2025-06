El pasado 1 de junio, muchos famosos se dieron cita en la fiesta de cumpleaños de Natalia Beciu, más conocida en redes sociales y entre su círculo como la Tita Nati. La empresaria catalana, un año más, ha reunido a sus amigos -muchos de ellos rostros conocidos- para celebrar su ya mítica fiesta de cumpleaños bajo el nombre de La dolce Tita -simulando la dolce vita italiana-. La influencer es una de las mejores relacionadas de España y es la gran confidente de muchos personajes que cada día copan portadas en revista.

Así es Natalia Beciu, la mayor confidente de famosos

Dentro de la sociedad de clase alta catalana, Natalia es uno de los rostros más conocidos y mejor posicionados ya que se codea con muchas personas famosas de nuestro país. Beciu, que empezó a estudiar Turismo, centró su visión profesional en el mundo de los eventos convirtiéndose en una de las mejores relaciones públicas de Barcelona y de Madrid. Además de gestionar dos locales de ocio nocturno, también tiene negocios en el sector de la belleza (Prettify, un centro de uñas junto a su socia, Valeria Doms) y de la hostelería, tal y como ella misma presenta en su perfil de Instagram, donde acumula 145 mil seguidores.

Entre los followers, no solamente tiene una comunidad de personas famosas, si no de jóvenes y personas de todas las edades que, además, son clientes de sus negocios. «Soy muy exigente con mi círculo de amigos, porque son gente muy conocida y no quiero que otras personas se puedan aprovechar. Por eso soy ciega, sorda y muda», dijo en una entrevista en ABC: «Tienes que estar alerta todo el rato. Al principio se reían de la niña rubia y bajita. Hasta que me he ganado el respeto han tenido que pasar años».

Lo cierto es que la empresaria, que a penas tiene aplicaciones sociales en redes sociales, tiene muchos contactos y muy importantes en su agenda, como Aida Domenech, entre otras influencers. Además, entre su círculo de amigos hay varios futbolistas como Marc Bartra, que estuvo presente en su último cumpleaños.

Para la Tita Nati las últimas horas han sido de celebración. Un año más, la empresaria catalana ha conseguido juntar a sus íntimos amigos en una fiesta inspirada en la dolce vita -cada año hace un evento por su aniversario de vida con una temática-, a la que no han faltado rostros conocidos.

Algunos invitados a la fiesta de cumpleaños de la Tita Nati como Dulceida o Madame de Rosa. (FOTOS: REDES SOCIALES)

A través de sus redes sociales, además de publicar cómo fue este día tan especial, también compartió los famosos que no faltaron a esta celebración, como Juan Betancourt, Marc Bartra, Noel Bayarri, Madame de Rosa o Dulceida, entre otros. Sin embargo, entre los asistentes han habido grandes ausencias como la de Lola Índigo o Maxi Iglesias, dos de sus íntimos amigos.