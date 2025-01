Quién es Raúl Castillo, el relaciones públicas que nunca ha dejado sola a Ana Obregón

Además de ser una de las actrices más relevantes y queridas de nuestro país, Ana Obregón también es conocida por tener un amplio círculo de amistades sólido y longevo. Entre los que forman parte de este grupo, destaca, sin lugar a dudas, Raúl Castillo, uno de los amigos más cercanos de la bióloga. El conocido cariñosamente como ‘Ra’ entre sus más allegados, siempre ha preferido mantenerse al margen de la fama. Sin embargo, su habitual presencia en diferentes eventos de la mano de numerosos vips de nuestro país le han hecho reunir más de 50.000 seguidores en las redes sociales.

En su perfil oficial de Instagram se define como una persona «sonriente y disfrutona», un carisma que es completamente acorde a su actual puesto de trabajo: relaciones públicas en el Florida Park, una emblemática sala de fiestas de la capital ubicada dentro del Parque de El Retiro. Por otro lado, es VIP manager en Stone & Music Festival y padrino de la Asociación La esperanza está en ti, creada para niños con enfermedades raras y otras patologías. Una organización que cuenta con diferentes embajadores conocidos, entre los que se encuentra Ana Obregón.

Sus apariciones televisivas han sido más bien escasas y las únicas veces que ha aceptado algún proyecto de la pequeña pantalla ha sido con el objetivo de apoyar a Ana Obregón. De hecho, participó en una de las entregas más vistas de Mi casa es la tuya, donde la actriz narró cómo vivió la triste pérdida de su único hijo, Aless Lequio. El relaciones públicas no quiso dejar sola a su íntima amiga en un momento tan trascendental y, además de deshacerse en halagos hacia ella delante de las cámaras, contó cómo conoció a Ana por primera vez.

Raúl Castillo en ‘Mi casa es la tuya’. (Foto: Mediaset)

«Yo era dependiente en una tienda del barrio de Salamanca. Yo no la conocía, pero me caía muy bien. Cuando llegó allí, entró un ser de luz que me fascinó y me enamoró. Cuando se probó ropa, le dije que un pantalón le hacía muy buen culo y así nos conocimos», desveló.

Desde entonces, se volvieron inseparables y ambos han estado en los momentos más importantes del otro. Sin ir más lejos, cuando Ana revolucionó la crónica social de nuestro país con la llegada de su nieta, ‘Ra’ siempre se ha mostrado muy de acuerdo y feliz con la decisión.

Más allá de Ana Obregón, Raúl mantiene una estrecha amistad con muchos famosos españoles de nuestro país, como Alejandra Rubio, Gloria Camila, Lydia Bosch o Arancha de Benito, entre otras. Sin embargo, a pesar de estar siempre rodeado de famosas, de su vida personal no se conocen apenas datos. De hecho, no se sabe si tiene algún tipo de relación sentimental o si, por el contrario, está soltero.