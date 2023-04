Desde que se hiciera pública la nueva maternidad de Ana Obregón (68) por gestación subrogada en Miami, mucho se ha hablado acerca de cómo estaría siendo su vida en la ciudad internacional, en el extremo sureste de Florida, en compañía de la recién nacida, Ana Sandra Lequio, quien, en sus propias palabras, es en realidad la hija de Aless, el hijo de la veterana presentadora que falleció hará ahora tres años. Pues la interprete de Ana y los 7 habría optado por la soledad para llevar a cabo este proceso, tal y como aseguró la periodista Sandra Aladro en El Programa de Ana Rosa cuando se conoció la noticia.

«No ha habido ningún familiar ni ningún amigo que se haya trasladado hasta allí para estar con ella», aseguró Aladro. «Quería vivir el nacimiento de manera íntima y en total tranquilidad. Hemos trabajado con la mayor de las discreciones y el máximo respeto para que Ana viviera este momento con la naturalidad y la soledad que ha querido», añadió.

Sea como fuere, lo cierto es que por el momento, Ana se encuentra todavía junto a la pequeña en Miami, aunque se espera que pueda estar de regreso en nuestro país para la presentación, el próximo 19 de abril, de El chico de las musarañas, el libro que su hijo comenzó a escribir antes de morir, y que ha terminado ella misma. «Ahora todos descubrirán tu talento como escritor. Tu valentía y coraje y entenderán el largo camino de una madre a través del infierno luchando por salvar la vida de su hijo con esperanza hasta que por fin llegó la luz», ha escrito Ana en sus redes sociales sobre la obra. «Es un canto al amor y a la vida que he escrito durante nueve meses con lágrimas rojas».

Según apunta la revista Semana, Ana podría estar residiendo en un lujoso apartamento situado en la prestigiosa zona de North Beach. Curiosamente, el mismo donde ya residió a principios de la pasada década, cuando Aless se mudó a Estados Unidos para comenzar a cursar sus estudios universitarios en Duke, una universidad privada ubicada en Carolina del Norte, apenas un par de horas de Miami. «Desde aquí estoy a dos horas de mi hijo y él cuando tiene vacaciones se viene conmigo. Estoy muy a gusto y tengo proyectos interesantísimos que ahora no me ofrecen en España. Llevo treinta años trabajando y no voy a aceptar cosas que no merecen la pena solo por estar presente», contó a Vanitatis en el año 2013, Ana Obregón.

También en Miami, Ana ha hecho gala a lo largo de su trayectoria profesional y personal de sus relaciones de amistad con rostros tan reconocidos como Enrique Iglesias, Luis Javier Castillo Poti, o Nicolás Colate Vallejo-Nágera, con quien se ha dejado ver públicamente en varias ocasiones y a quien se la relacionó incluso sentimentalmente tras la ruptura definitiva del empresario de la cantante, Paulina Rubio, en el año 2012.