Lamine Yamal y Nicki Nicole ¿lo dejan?: la ruptura prematura de la pareja en la que nadie confió

La relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole podría haberse convertido en una de las más efímeras de la historia. Menos de dos semanas después de confirmar los fuertes rumores que señalaban que entre ellos había surgido algo más que una amistad, varios usuarios de la red han comenzado a especular sobre la existencia de una posible crisis en una de las parejas del momento. Y es que, según apuntan, el jugador del FC Barcelona habría eliminado de su cuenta personal de Instagram la imagen en la que salía junto a la argentina. Un movimiento que, como no podía ser de otra manera, ha generado un gran revuelo en la red.

El pasado 25 de agosto, el futbolista publicó una fotografía en las historias de su perfil de Instagram en la que posaba junto a la cantante (en el día de su cumpleaños) entre pétalos y corazones. Ambos aparecían en una actitud muy cercana y cariñosa, ya que aparecían incluso cogidos de la mano. Un gesto que dejaba entrever que existía una gran complicidad entre ellos, aunque en ningún momento ninguno de los dos confirmó que era así. No obstante, lo cierto es que, tal y como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras.

Nicki Nicole y Lamine Yamal. (Foto: RRSS)

En un principio, Lamine decidió guardarla como una foto destacada de su perfil, pero, según han analizado sus seguidores, ya no habría ni rastro de la misma, algo que no ha pasado desapercibido. No obstante, cabe destacar que en el carrusel que publicó el joven en la misma red social de su cumpleaños, continúa estando presente una fotografía en la que posa junto a Nicki Nicole durante la celebración. Aunque lo cierto es que las políticas de la plataforma solo permiten borrarla si se elimina el carrusel entero, algo por lo que, tal vez, no haya podido hacerla desaparecer. Sea como fuere, se ha convertido, por ahora, en la única fotografía que existe de ellos juntos en estos momentos.

Estos rumores de crisis llegan tan solo unas semanas después de que la pareja fuera fotografiada dando un romántico paseo por las calles de Mónaco. Fue el periodista Javi de Hoyos quien sacó a la luz dichas instantáneas, a las que añadió, unos días después, otras en el aeropuerto regresando a Barcelona después de haber disfrutado de unos días juntos. Aunque en ese momento ninguno de los dos publicó imágenes del otro en sus redes, sí que difundieron algunas por separado en los mismos escenarios, dejando al descubierto detalles que no pasaron desapercibidos de cara a los internautas.