Nico Williams enseña el fondo de pantalla de Lamine Yamal tras los rumores de ruptura con Nicki Nicole

El buen rollo es evidente en el seno de la Selección Española, que este domingo dio una tremenda exhibición en su partido contra Turquía, ganando por 0-6 y siendo muy superior sobre el césped. El ambiente que reina en ese vestuario es muy sano, no importa en el equipo en el que juegue cada uno, que cuando se ponen la camiseta de La Roja todos van a una. No sólo encajan bien en el terreno de juego, también en lo personal. Prueba de ello es la gran amistad, por ejemplo, que mantienen Lamine Yamal y Nico Williams.

Desde que coincidieron por primera vez en el combinado nacional, hubo química entre ambos extremos. El jugador del Athletic siempre bromea con el joven del Barcelona, del que dice ser su padre. Y este domingo fue más allá grabando un vídeo que compartió en sus redes sociales, concretamente a través de sus historias de Instagram. El vasco pilló a Lamine utilizando su móvil y mostró la foto que tiene como fondo de pantalla en el teléfono, en la que aparece con Nicki Nicole. Y es que tras aparecer rumores de ruptura, esta imagen deja claro que no es así.

«¿Por qué sonríes, bro?», preguntaba a su compañero mientras soltaba una carcajada ante la sonrisa del jugador culé. Después, mientras que Nico se seguía riendo, Lamine Yamal le mandaba un beso a cámara mientras mostraba el fondo de pantalla en el que se ve a la cantante y a él. Además, la storie contaba con un mensaje escrito por el propio Nico Williams. «Mi chaval está in love», señalaba con una mención a la cuenta de Lamine Yamal. Un momento en el que se vuelve a ver que la afinidad que ambos jugadores tienen en el campo también la tienen fuera del césped.

Lamine Yamal y Nicki Nicole

El jugador del Barcelona no esconde su relación con Nicki Nicole en redes sociales. Hace unas semanas los vieron paseando juntos por Mónaco y después lo hicieron hecho oficial a través de internet. Nicki Nicole ya fue invitada a la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal el pasado 13 de julio. Una fiesta muy polémica que desató las críticas contra el jugador azulgrana.

El padre de Lamine Yamal fue preguntado sobre esta relación y esta fue su respuesta: «Es que no sé ni quién es. No sé ni su imagen ni cómo es su cara. No te puedo decir si están saliendo o no porque no lo sé. Yo no quiero saber nada. Es respetable que tengan su vida, me da igual. Yo hablo con él, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos y hacia los padres. No me va a venir a decir: «Papá, tengo novia». Esas son cosas privadas suyas. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica (…) Es que no sé quién es la Nicki Nicole».

Obviamente, sabe de sobra que es la pareja de su hijo, pues Lamine Yamal deja claro que sigue con ella enseñando una foto junto a ella en el fondo de pantallas de su móvil, y riéndose cuando Nico Williams le preguntaba por esa etapa de enamorado.