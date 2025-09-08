El despiste que pudo salir muy caro a Lamine Yamal en Turquía

Lamine Yamal tuvo un despiste de esos que te salen muy caro cuando estás en el extranjero. El jugador de la selección española se dio cuenta de que había perdido el pasaporte cuando abandonó el Konya Büyükşehir, donde España hizo un set a Turquía en la segunda jornada de clasificación para el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Emir, reportero de Beyaz Futbol, publicó en X, antiguo Twitter, el vídeo exclusivo del medio turco en el que se ve a Lamine Yamal bajando de la furgoneta en la que estaba junto al resto de los jugadores del Barcelona después del partido que España ganó 0-6 a Turquía en partido clasificatorio para el Mundial.

«Lamine Yamal perdió su pasaporte. Después del partido, Lamine Yamal buscó su pasaporte durante un buen rato, regresó al vestuario y también lo buscó allí. Salió del estadio sin encontrarlo», informó Emir.

🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti. Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

Una victoria para la historia

La selección española goleó a Turquía en Konya (0-6), en la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en un partido sobresaliente de los de Luis de la Fuente, que sofocaron el ambiente generado en la previa del duelo a base un fútbol excelso y goles, tres de Mikel Merino, dos de Pedri y otro de Ferran Torres.

España ha puesto la directa al Mundial 2026. El combinado de Luis de la Fuente solventó el encuentro más complicado, a priori, de su grupo de clasificación con una goleada histórica en suelo turco, que le permite colocarse primera del Grupo E con seis puntos. Un 0-6 muy contundente que supone la mayor victoria de la historia de la selección ante Turquía y el resultado más abultado a domicilio en fase de clasificación para el Mundial desde septiembre de 2017 -0-8 en Liechtenstein-.

En Konya brillaron especialmente Mikel Merino y Pedri. Ambos, junto a Martin Zubimendi, fueron la manija de un equipo que bordó el fútbol. Además, fueron muy protagonistas en los goles. El navarro anotó su primer hat-trick como profesional, mientras que el canario firmó su segundo doblete como internacional absoluto español -el otro en un amistoso ante Irlanda del Norte (2024)-. La nota negativa para una España, que suma 27 partidos oficiales sin perder y en la que debutó Jorge de Frutos, fue la lesión muscular de Nico Williams.