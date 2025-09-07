Así fue el set de España ante Turquía

La selección española exhibió el mejor de sus niveles en la primera parte en Konya ante Turquía y llegó al descanso con un 0-3 con goles de Pedri y un doblete de Mikel Merino, en su segundo partido de clasificación para el Mundial 2026.

A los seis minutos, Pedri adelantó a España con un gran gol, un derechazo desde fuera del área tras un amago. Dominadora y silenciando un estadio lleno, se topó con las paradas de Cakir, que nada pudo hacer ante una jugada brillante, de primeras, que definió Mikel Merino a los 22 minutos ni ante su doblete a placer en el tiempo añadido del primer acto.

APAGA Y VÁMONOS Qué recorte y qué disparo. El GOLAZO de Pedri para adelantar a España está a la altura de muy pocos.

En el segundo tiempo, España continuó siendo un martillo pilón ante un Turquía que se vio muy superada por los hombres de Luis de la Fuente. Y en estas, Ferran Torres aprovechaba un pase de Lamine Yamal para hacer el cuarto de la noche.

¿Que España no tiene '9'? ESPAÑA TIENE '6'. 𝙈𝙞𝙠𝙚𝙡 𝙈𝙚𝙧𝙞𝙣𝙤 𝙘𝙪𝙡𝙢𝙞𝙣𝙖 𝙨𝙪 𝙝𝙖𝙩-𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 con este tremendo disparo a la escuadra.



La manita llegó acompañada del hat-trick de Mikel Merino. El navarro puso el balón en la escuadra para hacer el quinto de la noche. Y Pedri, que se lo merecía, hizo el 0-6 definitivo con un tanto lleno de clase, toda la que atesora el canario.