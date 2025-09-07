CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2026: TURQUÍA-ESPAÑA

Así fue el set de España ante Turquía

Así fue la goleada de España ante Turquía

Merino hizo tres goles, Pedri dos y Ferran Torres otro

Obra maestra de España

Turquía España
Los jugadores de España celebran un gol ante Turquía. (RFEF)
Iván Martín

La selección española exhibió el mejor de sus niveles en la primera parte en Konya ante Turquía y llegó al descanso con un 0-3 con goles de Pedri y un doblete de Mikel Merino, en su segundo partido de clasificación para el Mundial 2026.

A los seis minutos, Pedri adelantó a España con un gran gol, un derechazo desde fuera del área tras un amago. Dominadora y silenciando un estadio lleno, se topó con las paradas de Cakir, que nada pudo hacer ante una jugada brillante, de primeras, que definió Mikel Merino a los 22 minutos ni ante su doblete a placer en el tiempo añadido del primer acto.

En el segundo tiempo, España continuó siendo un martillo pilón ante un Turquía que se vio muy superada por los hombres de Luis de la Fuente. Y en estas, Ferran Torres aprovechaba un pase de Lamine Yamal para hacer el cuarto de la noche.


La manita llegó acompañada del hat-trick de Mikel Merino. El navarro puso el balón en la escuadra para hacer el quinto de la noche. Y Pedri, que se lo merecía, hizo el 0-6 definitivo con un tanto lleno de clase, toda la que atesora el canario.

