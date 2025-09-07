Algún día, España deberá dar las gracias públicamente a Mikel Arteta por la reconversión que ha hecho de Mikel Merino en el Arsenal. A Londres llegó un centrocampista y ahora es un jugador totalmente renovado, con un olfato goleador que muchos delanteros centros desearían y capaz de marcar la diferencia. En este parón de selecciones, ante Bulgaria y Turquía, lo ha demostrado.

Mikel Merino fue determinante en la contundente victoria de España en Konya haciendo tres goles. Los dos primeros tras aprovechar las asistencias de Mikel Oyarzabal, otro que se transforma cuando juega con la selección española y rinde a un nivel superlativo. En el tercero, simplemente puso la pelota en la escuadra desde la frontal.

Merino hizo tres goles en Konya, lo que se une a la diana que consiguió en Bulgaria. Cuatro tantos que confirman el gran momento que vive el navarro, que con la selección española no se cansa de marcar la diferencia. Por cosas como esta, para Luis de la Fuente es un jugador intocable.

La magia de Pedri

«Juegue donde juegue, nos aporta muchísimo», decía Luis de la Fuente en la previa del encuentro contra Turquía al ser preguntado por Pedri. El canario marcó la diferencia siendo capital para que la selección española cerrase el encuentro en los primeros 45 minutos.

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando filtró un pase de gol a Nico y, acto seguido, rozó el tanto él mismo. No perdonó en la siguiente ocasión: un recorte magistral y un disparo potente para firmar su cuarto gol con España. De sus botas también nació la acción que acabó en el segundo tanto, con un pase en profundidad a Cucurella. El canario protagonizó un partido espectacular, participando en todas las combinaciones, siendo el motor del equipo español y cerrando con otro gol un set para la historia en Turquía.

Unai, cuando se le necesita

España ganó con autoridad en Konya a Turquía dando un paso de gigante hacia el Mundial de 2026, pero nadie se debería olvidar de que Unai Simón estuvo cuando se le necesitaba. El meta del Athletic hizo tres grandes intervenciones en la primera mitad para evitar sustos y angustias innecesarias.

El partido de Lamine

No vio portería, pero qué más da. El talentoso jugador español estuvo imperial en Turquía, participando en casi todas las acciones de peligro de España y siendo un jugador diferencial que puso en jaque una y otra vez a la zaga otomana. Pudo marcar, debió hacerlo, pero qué más da cuando da tantísimas cosas dentro del terreno de juego.

Las notas de España