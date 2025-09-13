El CTA designa a Cuadra Fernández para el Barcelona-Valencia en el Johan Cruyff

El Comité Técnico de Árbitros ha designado este sábado a Guillermo Cuadra Fernández para dirigir el Barcelona-Valencia de este domingo en el Johan Cruyff con motivo de la cuarta jornada de Liga. El colegiado nacido en Madrid dirigió el año pasado la derrota culé en San Sebastián y también la victoria del cuadro valencianista en el Santiago Bernabéu, entre otros partidos. Trujillo Suárez estará en el VAR.

Guillermo Cuadra Fernández será el encargado de dirigir el Barcelona-Valencia de esta cuarta jornada de Liga. Guadalupe Porras y Alejandro Estévez le asistirán en las bandas. En el VAR estará Trujillo Suárez. Un partido que siempre suele tener algo de polémica entre estos dos conjuntos.

Noticia en desarrollo…