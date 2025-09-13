Alerta roja en el Barcelona: Lamine Yamal no entrena por problemas físicos

Lamine Yamal no se ha entrenado junto al grupo en la mañana de este sábado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y es seria dura para poder disputar el Barcelona-Valencia de este domingo en el Johan Cruyff. La perla azulgrana ha hecho saltar todas las alarmas por unos problemas físicos y ha realizado trabajo de gimnasio. Sí han entrenado junto al grupo Frenkie De Jong y Marc Bernal.

El Barcelona se ha entrenado en la mañana de este sábado en la Joan Gamper en la sesión previa al partido de la cuarta jornada de Liga contra el Valencia que se disputará en el pequeño estadio Johan Cruyff con apenas 6.000 espectadores de aforo.

Una sesión donde las grandes novedades fueron Frenkie De Jong y Marc Bernal. El mediocentro holandés ya ha superado la pequeña lesión que sufrió con su selección y el joven canterano culé podría recibir al alta médica más de un año después de su grave lesión de rodilla.

Pero la gran mala noticia de la mañana empañó las dos caras nuevas del entrenamiento. Las alarmas se encendieron en el Barcelona cuando Lamine Yamal no saltó a entrenar junto al grupo. El club informó a los medios de comunicación que tiene problemas físicos y que iba a realizar trabajo de gimnasio. Es seria duda para medirse al Valencia este domingo.

Lamine Yamal NO entrena por problemas físicos Dará más detalles Hansi Flick a las 13h en sala de prensa Lamine está en el gimnasio pic.twitter.com/ORCTFE8ZY3 — Víctor Navarro (@victor_nahe) September 13, 2025

Lamine Yamal regresó del parón internacional de selecciones tras disputar con la selección española los dos partidos de clasificación para el Mundial de 2026. Sufrió unos problemas de espalda tras el primero, pero pudo jugar el segundo sin problemas. Disputó 76 minutos contra Bulgaria dando una asistencia y otros 73 contra Turquía repartiendo dos pases de gol. Tampoco se entrenaron los lesionados Gavi, Balde y Ter Stegen.