Thiago Alcántara regresa al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona

El Barcelona ha hecho oficial este jueves el regreso de Thiago Alcántara al cuerpo técnico de Hansi Flick en el Barcelona. El ex jugador barcelonista ya hizo la pretemporada del curso pasado junto al entrenador alemán, pero luego se marchó. Ahora vuelve para reforzar a un cuerpo técnico que tiene un reto mayor con este grupo de jugadores tan jóvenes.

Thiago solamente estuvo durante un mes al lado de Hansi Flick en el cuerpo técnico del Barcelona y su labor principal era la de traductor. El técnico alemán no sabía nada de español y Thiago le ayudó en sus inicios. El ex jugador culé manejaba el idioma germano y conocía a Hansi de su etapa en el Bayern de Múnich.

El Barcelona explica que Thiago Acántara llega al Barcelona en calidad de asistente del entrenador en temas tácticos y colaborando, entre otras tareas, en la preparación de las sesiones de entrenamiento. Una pieza clave para Hansi Flick de cara a gestionar todas las tareas del curso.

«Primer día oficial de Thiago Alcántara como miembro del staff técnico. Este jueves, el ex jugador culer ha comenzado a trabajar sobre el césped como miembro del staff técnico del primer equipo, en calidad de asistente del entrenador Hansi Flick. Su labor consistirá en colaborar en aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento, entre otras tareas, aportando su experiencia y visión del juego para enriquecer el trabajo diario del equipo», añade el Barcelona en su web oficial.

«En cuanto a la plantilla, después de que el martes algunos internacionales volvieran a participar en las sesiones, este jueves han llegado el resto de jugadores que faltaban: Rashford, Kounde, Raphinha, Christensen, Ronald Araujo y Roony Bardghji. El brasileño y el uruguayo, que han sido de los últimos en reincorporarse, han realizado tareas específicas de recuperación antes de integrarse completamente a la dinámica grupal. También han participado los habituales del filial: Dro, Toni y Jofre, mientras que Frenkie, Balde y Gavi se han ejercitado al margen; concretamente, el holandés ha realizado parte de la sesión sobre el césped para retomar el ritmo con normalidad», completa el club culé en su comunicado anunciando el regreso de Thiago al cuerpo técnico.

«Con toda la plantilla ya reunida, el equipo ha continuado trabajando con la vista puesta en el partido del domingo contra el Valencia, el primero como locales de esta temporada. Flick aún contará con dos sesiones más, el viernes y el sábado, para pulir los detalles tácticos de cara a un duelo exigente ante un rival renovado. El domingo, el Barça buscará reencontrarse con la victoria ante la afición tras el empate en Vallecas», culmina la entidada blaugrana.