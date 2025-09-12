El Barcelona activa la alarma roja con Gavi: riesgo de quirófano de nuevo

El Barça ha vuelto a encender las alarmas en torno a Gavi. El mediocentro andaluz tiene de nuevo problemas en su rodilla, el dolor ha vuelto a aparecer y eso le llevó a ser una de las ausencias de la convocatoria del partido ante el Rayo Vallecano pese a tener minutos en las dos primeras jornadas de Liga. Desde que despertaron esos problemas, club y jugador han tomado la vía del tratamiento conservador que aún no ha acabado con el dolor y que continuará, al menos, otra semana. Tras esto, la probabilidad de recurrir al quirófano vuelve a aparecer para Gavi en el Barça.

Cabe recordar la grave lesión que sufrió Gavi hace un par de años, una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral. Fue en noviembre de 2023 y el futbolista estuvo fuera de combate casi un año. Se perdió gran parte del 2024, Eurocopa mediante, aunque reapareció a finales de octubre dejando atrás los problemas de rodilla. El sevillano acabó el curso al alza y se esperaba que esta nueva temporada fuera uno más desde el inicio, aunque todo apunta a que no será así.

Así, tras conocerse sus molestias antes de la visita a Vallecas, el Barça inició con Gavi un tratamiento conservador con el fin de mitigar los problemas y evitar a toda costa cualquier intervención que frene el estado de forma del jugador.

Tras una semana con él, éste viernes Gavi acudía a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para hacerse un chequeo y evaluar cómo está evolucionando su rodilla con el tratamiento. El resultado no ha sido positivo, tal y como apunta Jijantes, y tras decisión conjunta, el mediocentro seguirá otra semana más con este mismo tratamiento. Dentro de una semana habrá una nueva evaluación en la que se tomarán decisiones más severas: de no funcionar el tratamiento conservador, de no mitigar el dolor, en el Barça se optaría por la vía del quirófano con Gavi.

El resultado del chequeo de la próxima semana será el verdaderamente concluyente, el que indique cuáles son los siguientes pasos a seguir con la rodilla del jugador que, desde que sufrió aquella grave lesión, siempre ha tenido un dolor recurrente cada cierto intervalo de tiempo. Gavi es un futbolista muy físico, intenso, capaz de llevar su cuerpo al límite en cada partido, algo que en este sentido no le beneficia.

El Barça tiene de plazo con Gavi el mes de octubre, cuando habrá un nuevo parón de selecciones. Para esa fecha, el club quiere que todo fluya con normalidad y que los problemas de rodilla sean cosa del pasado, que esté todo solucionado y con el futbolista al máximo rendimiento. Es por eso que el margen de espera con el proceso conservador es limitado.

Teniendo en cuenta los tiempos que conllevaría un paso por el quirófano, estimando la recuperación y el tiempo de baja en al menos cuatro semanas, su intervención debería acometerse la próxima semana para que le dé tiempo a recuperarse tras el nuevo parón de selecciones que está fijado en octubre. El tiempo corre en contra de Gavi y las alarmas están ya todas encendidas.