Hay preocupación por Gavi en el Barcelona. El mediocentro andaluz sufrió una lesión en su rodilla derecha justo antes del parón que le obligó a perderse el duelo contra el Rayo Vallecano. Tampoco pudo acudir a la convocatoria de la selección española. Ahora parece que, tras el parón internacional, el jugador culé seguirá de baja.

A pesar del optimista y breve comunicado médico donde el Barcelona explicó la lesión de Gavi justo antes del duelo en Vallecas, la preocupación por el mediocampista andaluz es real. Este fue el comunicado del club culé: «El jugador Pablo Páez Gaviria, ‘𝐆𝐚𝐯𝐢’, tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido del domingo ante el Rayo y su evolución marcará su disponibilidad».

El Barça solamente habló de «molestias» en su rodilla y no quiso dar tiempo de baja. La realidad es que esa rodilla maltrecha es la derecha, la misma que Gavi tuvo que operarse en 2023 después de sufrir una lesión de gravedad. Por ello hay preocupación y falta de comunicación oficial acerca de esta lesión.

Informa RAC1 este viernes que las «molestias en la rodilla derecha de Gavi persisten y todo apunta a que será baja contra el Valencia el domingo 14 de septiembre a la vuelta del parón de selecciones». Este mismo medio informa que el cuerpo técnico del equipo azulgrana, con Hansi Flick a la cabeza, se plantea que no juegue por precaución. Y es que hay mucho miedo en el Barcelona de que Gavi pueda recaer de la lesión grave de rodilla que sufrió en 2023.

Un partido contra el Valencia, el cual Gavi se perderá casi con total seguridad, que se disputará el domingo 14 de septiembre a las 21:00 horas. El equipo culé lo hará de local, pero todavía no es oficial el campo donde jugará en esta cuarta jornada. Un despropósito total. Todo apunta a que el estadio elegido será el Johan Cruyff, pero el Barça no descarta todavía el Camp Nou.