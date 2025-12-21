Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora del sorteo, todos los premios, cuándo es el sorteo, dónde comprar lotería de navidad y a qué hora es el sorteo de El Gordo

A solo un día de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, seguimos en directo con la última hora previa al gran día, con toda la información clave para quienes ya tienen décimos y para quienes aún están a tiempo de comprar o comprobar números, y cómo buscar un número de lotería de Navidad.

Durante esta jornada del 21 de diciembre, ofrecemos un seguimiento informativo centrado en los preparativos finales del sorteo, los datos esenciales sobre premios, horarios, fiscalidad y recomendaciones prácticas antes de que mañana, 22 de diciembre, comiencen a extraerse los números en el Teatro Real de Madrid.

El sorteo de este año volverá a repartir 2.772 millones de euros en premios, con especial atención al primer premio, El Gordo, dotado con 4.000.000 de euros por serie, equivalentes a 400.000 euros por décimo.

Mañana comienza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará mañana, domingo 22 de diciembre, en el Teatro Real de Madrid.

El inicio está previsto para las 9:00 horas (hora peninsular) y la duración estimada del sorteo será de unas cuatro horas, aunque puede variar. Los premios serán cantados por los niños de San Ildefonso y el orden de aparición de los grandes premios no está predeterminado.

Reparto de premios: lo que puedes ganar en la Lotería de Navidad 2025

Primer premio, El Gordo

El primer premio reparte 400.000 euros por décimo. Hacienda aplica una retención del 20 % sobre el importe que supera los 40.000 euros, lo que supone 72.000 euros. El importe neto que recibe el ganador es de 328.000 euros por décimo.

Segundo premio

Dotado con 125.000 euros por décimo. Tras la retención fiscal de 17.000 euros, el premio final asciende a 108.000 euros.

Tercer premio

Concede 50.000 euros por décimo. Hacienda retiene 2.000 euros, por lo que el importe neto es de 48.000 euros.

Cuartos premios

Se conceden dos cuartos premios de 20.000 euros por décimo, que no tributan al no superar el mínimo exento.

Quintos premios

El sorteo incluye ocho quintos premios de 6.000 euros por décimo, también exentos de impuestos.

Premios secundarios, aproximaciones y reintegros

Además de los premios principales, el sorteo contempla otras categorías relevantes:

• Aproximaciones al primer premio: 2.000 euros por décimo para los números inmediatamente anterior y posterior al Gordo.

• Aproximaciones al segundo premio: 1.250 euros por décimo.

• Aproximaciones al tercer premio: 960 euros por décimo.

• Premios a las centenas del primer, segundo y tercer premio: 297 premios de 100 euros por décimo.

• Premios a las centenas de los cuartos premios: 198 premios de 100 euros por décimo.

• Premios por las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio: 297 premios de 100 euros por décimo.

• La pedrea: 1.794 premios de 100 euros por décimo.

• Reintegro: devolución de 20 euros por décimo.

Recomendaciones clave en la víspera del sorteo

• Comprueba que los décimos estén en buen estado y firmados en el reverso.

• Si el décimo es compartido, deja constancia por escrito del reparto.

• Guarda los décimos en un lugar seguro y evita difundir imágenes completas del número.

• Recuerda que los premios de hasta 2.000 euros se cobran en administraciones de lotería y los superiores en entidades bancarias colaboradoras.

• El plazo para cobrar cualquier premio es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.