Este error con la secadora te puede costar un disgusto y una llamada a los bomberos

Puedes acabar con una llamada a los bomberos si cometes este error con la secadora, más de un disgusto. Son tiempos de estar en casa y de darle a nuestra vivienda algunos elementos que pueden ser esenciales. Con ciertos detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, sin duda alguna, habrá llegado ese momento de tomar precauciones con uno de los electrodomésticos estrella de la temporada, la secadora.

Esa secadora que nos saca de más de un apuro cuando necesitamos tener la ropa seca en un abrir en un abrir y cerrar de ojos. Nos ayudará a tener cierta consideración que puede ser la que nos evite llamar a los bomberos. Usamos de forma masiva este electrodoméstico que, sin duda alguna, se ha convertido en un imprescindible de todas las casas, con ciertas novedades que acabarán marcando la diferencia. No sabemos cómo usar este electrodoméstico que puede llegar a unas temperaturas enormes, la manera en la que se seca la ropa es llegar a unas cifras que sorprenderán.

Te ahorrarás una llamada a los bomberos

Los bomberos no llegarán a tu casa si sabes cómo usar este elemento que es básico en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marcará estas jornadas que tenemos por delante. Esta secadora que quizás hasta el momento no sabíamos.

Sin duda alguna, estaremos ante algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con ciertas novedades que pueden ayudarnos a usar mejor este electrodoméstico. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Este electrodoméstico se convertirá en un giro que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que le damos un uso continuado de secadora. Es hora de que este elemento que usaremos de una forma diferente, evitando un error que puede costarnos caro.

Un error que se convierte en fuente de incendios y aunque no es frecuente que suceda, si sabemos la manera en la que evitaremos este tipo de problema que afecta de lleno a nuestra secadora. Los bomberos no llegarán a nuestra casa si evitamos hacer esto con este electrodoméstico.

Este es el error que cometemos con la secadora

Según el medio especializado The Good House Keeping: «El error común que cometen muchas personas es descuidar la ventilación de la secadora. Muchas personas solo limpian la trampa de pelusa de su secadora, que es un componente interno de la máquina. Pero también necesita limpiar la ventilación de la secadora, que es el tubo que ventila el aire caliente y la pelusa de la máquina. Asegurarse de que la ventilación de la secadora esté limpia no solo hace que su máquina funcione mucho más eficientemente, sino que también puede ahorrarle un grave peligro: un incendio en la secadora. «Si la ventilación de la secadora está obstruida o incluso parcialmente bloqueada, el flujo de aire se ve obstaculizado y el aire húmedo queda atrapado, lo que hace que la ropa tarde mucho más en secarse», dice Carolyn Forté, directora ejecutiva del Good Housekeeping Institute Home Care & Cleaning Lab. «Una ventilación de la secadora obstruida o bloqueada también es un peligro de incendio, ya que la pelusa es extremadamente inflamable, y los incendios pueden comenzar fácilmente si se acumulan demasiado».

Siguiendo con la misma explicación: «Incluso una obstrucción en la salida de ventilación ya sea de hojas, escombros o un nido de pájaros, en el exterior de su casa puede impedir y ralentizar el secado o crear un riesgo de incendio. Una ventilación transparente también ayuda a reducir la energía general necesaria para secar su ropa, lo que puede reducir su factura de electricidad con el tiempo. Incluso puede extender la vida útil del aparato, ahorrándole dinero en reparaciones o reemplazos a largo plazo. Entonces, ¿con qué frecuencia debes limpiar bien la ventilación de tu secadora? «Es una buena idea que toda la ventilación se limpie profesionalmente anualmente», dice Forté. «También es importante mantener el área alrededor de la parte posterior de la secadora y en el conducto lo más limpia posible de forma regular». Si sospecha que su secadora puede no estar funcionando a plena capacidad, hay algunas señales de que puede tener un problema de ventilación. ¿El más obvio? Si su secadora está tardando más de lo habitual en secar la ropa o la temperatura dentro de la secadora es débil, es un fuerte indicador de que el flujo de aire puede estar restringido. Los sonidos inusuales, como el motor trabajando más duro de lo normal, también podrían indicar un bloqueo en la ventilación, al igual que la acumulación excesiva de humedad o pelusa alrededor de la ventilación, por dentro o por fuera».