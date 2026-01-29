Adiós a la suciedad en el baño: el sencillo truco de Lucía Lipperheide para dejar el inodoro como nuevo

Este sencillo truco de Lucía Lipperheide nos permite dejar nuestro inodoro como nuevo, despedirnos por completo de la suciedad del inodoro. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que van de la mano de una limpieza perfecta. Cada vez más, buscamos elementos que pueden acabar de darnos ese resultado que deseamos. Sin duda alguna, tocará empezar a prepararse para dejar una de las partes más destacadas de la casa, como si nunca se hubiera usado.

Nos pasamos más tiempo en el inodoro del que quizás descubriríamos. Un truco que nos ayudará a conseguir un inodoro como el primer día.

La suciedad se despide del baño

Nos despedimos del baño con la ayuda de un truco que puede cambiarlo todo por completo. Con la ayuda de unos trucos caseros podemos ganar en tiempo y en eficacia.

Las tareas de la casa son las que se llevan una mayor cantidad de tiempo y las que acaban siendo lo de más rutinarias.

La suciedad que tenemos en el baño puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa.

Las redes sociales nos han descubierto una forma de hacer realidad estas situaciones. Tu baño puede quedar muy limpio con estos consejos.

Este es el truco de Lucía Lipperheide para dejar el inodoro como nuevo

Podrás dejar el inodoro como nuevo con este truco de Lucía Lipperheide. Será el momento de poner en práctica determinados elementos para esta limpieza profunda que necesitamos poner en el baño.

En las redes sociales de esta experta nos explica la forma más sencilla de dejar el inodoro como los chorros del oro con una mezcla infalible: «250mg Bicarbonato, 30mg jabón de platos, hacemos bolitas y dejar secar de 2 a 3 horas».

Estas bolitas pueden ser la clave para hacer que nuestro inodoro brille.

Los expertos del blog de Bañoidea nos dan algunos consejos:

Jabón Neutro. El jabón neutro es una alternativa ideal para limpiar superficies sin utilizar sustancias agresivas. Gracias a su fórmula suave, es perfecto para la limpieza de azulejos, lavabos y pisos, sin dejar residuos dañinos.

Bicarbonato de Sodio. Este ingrediente versátil es excelente para eliminar manchas y neutralizar olores. Puedes preparar una pasta con agua para fregar superficies o espolvorearlo en el inodoro para mantenerlo fresco y libre de olores.

Zumo de Limón. Con propiedades antibacterianas y un aroma refrescante, el zumo de limón es perfecto para desinfectar grifos y superficies metálicas, dejándolas brillantes y libres de gérmenes.

Vinagre Blanco. El vinagre blanco es un potente desinfectante natural que ayuda a eliminar sarro, moho y bacterias. Mezclado con agua, es ideal para la limpieza de cristales y superficies cerámicas.

Aceites Esenciales. Aceites como el de lavanda, menta o eucalipto no solo proporcionan un aroma agradable, sino que también cuentan con propiedades antibacterianas que refuerzan la higiene del baño.

Estos elementos son esenciales para conseguir que nuestro baño esté siempre en perfectas condiciones.

Prepara lo que nos espera y no dudes en apostar claramente por algunos detalles que serán claves.