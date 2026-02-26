Casi nadie lo sabe pero el técnico de la lavadora me enseñó una desconocida función que me ha cambiado la vida

Hay un error que cometemos todos y que nos hace desconocer la verdadera función oculta de la lavadora que casi nadie conoce. A la hora de poner la lavadora, debemos empezar a prepararnos para realizar una de esas tareas que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta de la mejor manera posible, con una serie de elementos que son claves. Queremos que la ropa quede lo más limpia posible, pero sin gastar demasiado, algo que debemos tener en cuenta antes que nada y que puede ser fundamental.

La finalidad de poner la lavadora es dejar la ropa lo más limpia posible, por lo que debemos aprender a poner este elemento en marcha de la mejor manera posible. Usaremos un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe para siempre. Queremos que nuestra lavadora se mantenga en perfectas condiciones y para hacerlo nada mejor que poner en marcha una función que debemos conocer y que cualquier técnico nos enseñará lo que queda por delante. Mantener nuestra lavadora en perfectas condiciones puede ser algo fundamental y que nos dará una serie de detalles que pueden ser claves.

Te cambiará la vida saber esto

La OCU ha lanzado una serie de advertencias para saber en todo momento cómo mantener tu lavadora en perfectas condiciones. Podrás conseguir lo que deseas a una velocidad que te sorprenderá en todos los sentidos. Una opción de lo más recomendable que te puede cambiar la vida es hacer caso de lo que dicen estos expertos. Según la OCU:

Adopta una rutina de mantenimiento de tu lavadora te servirá para evitar descuidos que a la larga pueden traducirse en fallos y averías.

Antes de meter las prendas en la lavadora, revisa bien los bolsillos en busca de monedas u otros pequeños objetos.

Al terminar el programa de lavado, procura sacar la ropa cuanto antes, no la dejes mucho tiempo dentro del tambor.

Después, debes secar el tambor y limpiar la goma de la puerta asegurándote de que quede seca. Deja la puerta de la lavadora ligeramente abierta para que el interior se airee y evitar así que se forme moho.

Limpiar la lavadora por dentro con un paño también te permitirá eliminar los restos de detergente y otro tipo de suciedad y te ayudará a prevenir el mal olor en la lavadora.

Además no te olvides de limpiar el cajón del detergente una vez al mes. Para ello puedes extraerlo y limpiarlo con agua y jabón. Un pequeño cepillo suave también puede ayudarte a eliminar los restos de suciedad más difíciles. Aclara el cajón de detergente con agua y sécalo bien antes de volver a colocarlo en su sitio.

Esta es la desconocida función de la lavadora que quizás no conoces

Es el momento de empezar a pensar en todo lo que nos espera y en la manera de poner en práctica una función de la lavadora que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de ponerla en práctica para lograr aquello que queremos, tener una lavadora que cumpla con su misión de lavar bien la ropa.

El gran error que cometemos es poner ciclos cortos y con agua fría. De esta manera, no sólo no lavamos la ropa, sino que estamos perjudicando a nuestra lavadora. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que pensar en qué es mejor. Aunque podemos tener esta tarea hecha en menos tiempo, la mejor opción para nuestra lavadora.

A mayor temperatura podemos conseguir que nos quede una ropa en perfectas condiciones. No tendremos que preocuparnos por nada más que por este detalle que además ayuda a nuestra lavadora. A altas temperaturas la propia lavadora se limpia y se evita de esta manera la llegada de algunos elementos perjudiciales.

Las bacterias desaparecen a temperaturas de 60º y aunque son programas más largos, también evitan que las manchas sigan estando presentes. En este momento lo que necesitamos es empezar a gestionar algunos detalles que serán los que marcarán una diferencia importante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de ponernos manos a la obra con una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Toma nota de lo que te espera, con la ayuda de este truco infalible. Una ropa más limpia y una lavadora que puede durarte mucho más tiempo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ella.

Nunca más o casi nunca uses programas cortos con agua fría, solo para determinados detalles que pueden acabar con ciertos elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. No solo no elimina las manchas, sino que puede provocar más de un problema en nuestra lavadora.