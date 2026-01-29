El truco de mi abuela para coger el bajo del pantalón sin coser y sin planchar

TikTok nació como una red social en la que los usuarios compartían bailes y retos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha convertido en una plataforma en la que día a día descubrimos nuevos trucos que nos hacen la vida más fácil. Esta última semana se ha hecho viral un truco para recoger el bajo del pantalón de forma sencilla y rápida, sin necesidad de coser, ni pegar nada.

El truco más viral de TikTok

¿Cuántas veces te has probado un pantalón con el que te ves favorecido pero te queda un poco largo? Si eres un poco habilidoso, puedes plancharlo con la cinta para recoger el bajo, pero esta es una solución temporal. Si, por el contrario, este tipo de tareas no se te dan demasiado bien o quieres una solución definitiva, tienes que acudir a una modista.

Pues bien, a partir de ahora, gracias a este truco de TikTok, ya no tendrás que gastarte más dinero. Se trata de uno de los mejores que hemos visto en mucho tiempo, y te va a permitir estrenar los pantalones nada más comprarlos. Aprende a recoger el bajo de un pantalón ancho sin coser, ni pegar nada. Tampoco tienes que doblarlo, porque bien es sabido por todos que el bajo doblado sólo se mantiene en pantalones que quedan muy ajustados al cuerpo, como los pitillo.

Lo único que necesitas son dos gomas de pelo finas y consistentes. Con ayuda de ellas, dobla el pantalón metiéndole la goma para subir el bajo hasta donde quieras. Aunque es un truco muy fácil, se necesita algo de práctico para que el pantalón quede perfecto.

¿Cómo hacer el dobladillo perfecto?

Además del truco viral en TikTok, hay otros que puedes poner en práctica si el pantalón te queda largo. Uno de los más populares consiste en utilizar un rollo de cinta adhesiva. Tienes que pegarla por dentro del pantalón, y doblarlo hasta que quede a la altura deseada. Luego, quítale el plástico a la cinta de doble cara, pégala por dentro y coloca la doblez de tal manera que quede completamente estirada.

¡Se acabó el darle cuatro vueltas al bajo de tu pantalón! Además de no quedar bien, puedes terminar dañándolo. Lo que tienes que hacer es meter por dentro el tramo del bajo que quieras reducir, sin incluir el dobladillo. A continuación, una vez te hayas asegurado de que queda recto, sube el dobladillo para que no se mueva.