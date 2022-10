El truco más viral de TikTok: cómo evitar que la escoba se llene de pelusas

Cuando barremos el suelo, la escoba suele llenarse de pelusas y suciedad, haciendo que la limpieza no sea tan eficaz. Cuando esto ocurre, no nos queda más remedio que limpiar el cepillo, una tarea tediosa y desagradable. Sin embargo, no siempre es posible quitar todas las pelusas, y éstas quedan insertadas en las cerdas del cepillo de la escoba, haciendo que el suelo siga quedando sucio a pesar de barrerlo. Por suerte, hemos descubierto un truco muy útil en TikTok para evitar que la escoba se llene de pelusas.

Lo mejor de todo es que es un truco al alcance de todo el mundo ya que lo único que necesitamos para ponerlo en práctica es una media de nylon. Las propiedades del nylon hacen que las motas de polvo y las pelusas se peguen a la media gracias a la electricidad estática. Al hacerlo, debemos tener cuidado y no forzar para que la media no se rompa.

Tal y como podemos observar en el vídeo, ponerlo en práctica es muy sencillo. Simplemente tenemos que utilizar una media de nylon y cubrir el cepillo. De esta manera tan simple evitaremos que la escoba se llene de pelusas. Si no tenemos una media de nylon a mano, también podemos utilizar una bolsa de plástico.

Consejos para barrer bien el suelo

Aunque barrer el suelo parezca la tarea doméstica más fácil del mundo, es importante seguir una serie de consejos para hacerlo bien y que el resultado sea el esperado. Los movimientos deben ser cortos para tener el máximo control. Debemos resistir el impulso de barrer con demasiada fuerza o demasiado rápido, porque así solo vamos a conseguir que se formen nubes de polvo.

Lo ideal es empezar en el lado más alejado de la habitación hacia la puerta, alejando la suciedad y las pelusas de los zócalos y arrastrándolos hacia el centro. Su la habitación es muy grande, podemos dividir el suelo en varias secciones, y trabajar en cada una de ellas como si fuera un espacio independiente.

Para solucionar las líneas molestas que deja el recogedor, la técnica del «puente levadizo» funciona muy bien. Es tan sencillo como inclinar el mango del recogedor en un ángulo pronunciado, manteniendo el borde presionado sobre el suelo.

Por supuesto, es importante que escojamos una buena escoba para barrer la casa, prestando atención a la longitud del mango y al material de las cerdas. Las cerdas de fibra natural limpian mejor la madera y el ladrillo, y las cerdas sintéticas están recomendadas para suelos lisos.