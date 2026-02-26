El pueblo español con el acantilado más alto de Europa: vistas de infarto

El acantilado más alto de Europa está en un pueblo español que tiene unas vistas de infarto. El paisaje juega un papel fundamental, especialmente si lo que queremos es disfrutar de un paisaje que puede acabar convirtiéndose en uno de los más bonitos que existe. España es un país que realmente sorprende en todos los sentidos. Por lo que, al final, lo que necesitamos es empezar a gestionar algunos elementos que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Una naturaleza que nos seduce y que nos muestra una serie de detalles que puede acabar siendo lo que realmente marque este destino especial que seguro que nos seducirá en todos los sentidos. Una opción que será la que nos permita redescubrir un acantilado que es de los más altos de Europa. Un viaje a un pueblo que además de paisaje dispone de una localización que debemos conocer y que seguro que nos dará más de una alegría inesperada. Las vistas y la tranquilidad de este pueblo es lo que nos hace empezar a pensar en crear la escapada perfecta que estamos deseando realizar a un pueblo que debes conocer.

El acantilado más alto de Europa está en este pueblo español

Viajamos a espacios lejanos en busca de paisajes que nos enamoran. Vemos en fotos esos lugares y pensamos en todo lo que nos aportarán. Sin duda alguna, necesitamos descubrir la naturaleza en estado puro, aunque quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que tenemos tan cerca.

Conseguiremos vivir las vacaciones de nuestra vida sin salir de España. Nuestro país tiene todo lo necesario, por lo que, al final, solo debemos conocer los puntos en los que están estos sitios que pueden ser claves en todos los sentidos y debemos empezar a conocer.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en unas vacaciones de otoño en las que el paisaje más intenso es una realidad. Visitar un acantilado de vértigo desde el que hacer unas fotos sorprendentes. Cualquier elemento puede acabar siendo el que nos haga reaccionar de forma inmediata.

Una opción que quizás no conocías y que puede acabar siendo la mejor opción para estos días que tenemos por delante. Toma nota de un destino de ensueño que seguro que te seducirá a simple vista y que puede acabar siendo el que nos enamora. Este pueblo es un descubrimiento en todos los sentidos.

Vistas de infarto

Las vistas son uno de los elementos que nos hacen elegir un destino. Este acantilado de infarto está situado en Galicia. Un viaje que puede acabar siendo el que nos invite a descubrir un lugar como Herbeira, unos acantilados que pueden acabar siendo lo que marque la diferencia.

Tal y como se nos describe este lugar: «En pocos lugares se da la coincidencia de que el pico más alto de una sierra forme parte de un sistema de acantilados costeros. Así sucede con la Vixía de Herbeira, que con sus 615 metros es el techo de la sierra de A Capelada, conformando algunos de los acantilados más elevados de la Europa continental. Esto genera que desde Herbeira se pueda disfrutar de unas espectaculares vistas de la costa norte gallega, en un tramo litoral abierto al Atlántico entre el cabo Ortegal y la exigua ensenada de Santo André de Teixido. La fuerza del viento, el olor del mar y la imagen de las potentes olas chocando contra una costa verde esmeralda son el argumento que ofrece este mirador, antiguo punto de vigilancia de la costa como muestra la vieja construcción de 1805, conocida como Garita de Herbeira».

En el lugar dispones de: «Concretamente la garita de Vixía Herbeira data del año 1805, fue diseñada por los ingenieros de la corona y construida por los vecinos de la comarca. Formaba parte de una serie de construcciones dedicadas a la vigilancia costera y marítima a lo largo de la costa, ya que todas ellas se encontraban en puntos estratégicos para esta misión. Ejemplos de estas son la vecinas garitas de O Limo y Candieira, A Casa da Vela, en Espasante y la de Bares».

Siguiendo con la misma descripción de Galiciamaxica: «La garita de Vixía Herbeira se encuentra en parte cercada por un pequeño muro de piedra. Se trata de una pequeña caseta de mampostería en granito de planta rectangular y que tan sólo mide unos 15 m2. Tres ventanas y una chimenea completan el conjunto. Su cubrición también es pétrea y mantiene bóveda da cañón. Lo suficiente para albergar a un pequeño destacamento militar dedicado a la vigilancia costera. En el año 2003 la garita y su entorno fueron restaurados».

Podrás ver un lugar con unas vistas impresionantes: «Pero este lugar no es simplemente una garita de vigilancia. El hecho de que esté aquí localizada es por que A Herbeira es el punto más alto de toda la agreste costa y de toda la sierra de «A Capelada». Una vez nos asomemos al mirador podremos ver la magnitud y la grandiosidad de los acantilados más altos de Europa, pues a su elevada altitud le debemos sumar su más del 80 % de pendiente, con lo que nos deja un espectáculo impresionante e inolvidable».