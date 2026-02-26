Vicente Vallés retrata al sanchista Javier Ruiz (TVE) por su ‘exclusiva’ del 23-F: «Ya se emitió en 1997»

TVE se ha sumado al juego de Pedro Sánchez con la desclasificación de los documentos del 23-F, y le ha dado espacio hasta el punto de emitir una «exclusiva», según Javier Ruiz, aunque el propio Vicente Vallés la ha desmontado en Antena 3 Noticias: la información se conoció hace casi 30 años.

Según contó el presentador de Mañaneros, habían accedido en exclusiva a unos audios de Antonio Tejero, ex coronel de la Guardia Civil y cara visible del fallido golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Las grabaciones, adelantaba, permitían escuchar a «la mujer de Tejero diciendo, por favor, que no haya un baño de sangre».

«Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono, está fenomenal», dice una voz masculina en los audios emitidos en La 1. «Oye, dile, por Dios, que no haya sangre ninguna, que salga lo mejor posible y que le queremos mucho», se le escucha suplicar a ella. Ante el ruego, le responden: «No va a haber sangre, no te preocupes».

Se trata de una de las últimas comunicaciones de Tejero con el exterior del Congreso de los Diputados aquel 23-F. Esas comunicaciones dejaron de producirse cerca de las 00:30 horas, cuando ya los golpistas empezaban a prever que sus planes no llevarían al resultado que esperaban.

La conversación, según Javier Ruiz, es parte de las 125 horas de audio de las grabaciones del 23-F a las que, supuestamente, TVE accedió en «exclusiva». Sin embargo, horas después, ya por la noche, Vicente Vallés dejó claro que el presentador de la televisión pública se la atribuyó cuando, en realidad, la información se conocía desde hace mucho.

«Algún medio ha emitido las grabaciones de determinadas llamadas que se produjeron aquel 23 de febrero de 1981», explicaba Vicente Vallés en la edición de los informativos de la noche de Antena 3. El periodista ha detallado que «se han emitido como si se tratara de una exclusiva informativa», pero ha aclarado que «la realidad es que aquellas grabaciones ya se hicieron públicas y se emitieron hace casi 30 años, en 1997, por ejemplo, en Antena 3 Noticias».

Entre las horas de llamadas telefónicas del 23-F abundaban las de Juan García Carrés, dirigente del Sindicato Vertical durante el franquismo. Él era el principal interlocutor de Tejero desde el exterior, es decir, quien realmente controló el golpe desde fuera del Congreso. Se encargaba, además, de mantener el ánimo de los golpistas transmitiéndoles información. De hecho, en una de las llamadas destaca cómo transmite a Tejero que están sonando «¡marchas militares en RNE!». «¡No me digas», le contesta él entusiasmado. «¡Sí señor! ¡Moral alta, moral alta!», les anima.

Precisamente este miércoles, el mismo día que se desclasificaron los documentos del 23-F, Antonio Tejero murió a los 93 años. El guardia civil, que fue expulsado del cuerpo, ha quedado en las páginas de los libros de Historia por ser la cara visible del asalto al Congreso de los Diputados cuando se celebraba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Tejero pasó sus últimos años en Torre del Mar (Málaga) y apenas se dejaba ver. Su última aparición pública fue en la inhumación de Franco.