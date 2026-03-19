Dónde ver ‘Ciudad sin sueño’: el imponente debut cinematográfico que narra un drama social en la Cañada Real

Los Premios Goya se celebraron hace casi un mes y aunque la mayoría de los espectadores sólo se acuerdan de ganadoras como Los Domingos o Sirat, el cine español nos regaló también varias producciones igualmente memorables. Ahí están Los tortuga o por ejemplo, La furia. Pero la recomendación de hoy es del mismo modo, un aviso de prescripción que todo cinéfilo debería ver: el inminente estreno en el streaming de Ciudad sin sueño, el debut cinematográfico de Guillermo Galoe.

Estrenada en cines el pasado 2025, este drama social ya apuntaba a maneras cuando, tras ganar la consideración a la Mejor película en el Doha Film Festival y el Feroz Arrebato de ficción. Su desempeño en la fiesta del cine nacional fue del mismo modo lo suficiente exitoso como para obtener hasta 5 nominaciones a los Goya, logrando por el camino el premio al mejor actor revelación para su protagonista, Antonio Fernández Gabarre. Un joven intérprete no profesional de origen gitano que todavía, a día de hoy, vive en el asentamiento de la Cañada Real en el que se contextualiza el filme. Ciudad sin sueño terminó entrando en consideraciones relevantes de los Goya de la talla de mejor guion adaptado, fotografía, montaje y dirección de producción.

¿De qué trata esta historia que retrata la realidad de la Cañada Real?

Su distribuidora, Bteam Pictures, compartió en una nota de prensa la siguiente sinopsis oficial de Ciudad sin sueño: «Toni, un chico de 15 años, vive en el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de pertenecer a su familia de chatarreros, sigue a su abuelo a todas partes. Pero los derribos se acercan a su parcela y su abuelo se niega a marcharse, sea cual sea el sacrificio. En oscuras noches sin electricidad, mientras las leyendas de su infancia cobran vida, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que se desvanece».

Aparte de ver a Fernández Gabarre, en la trama principal de Ciudad sin sueño descubrimos otras talentosas estrellas clandestinas, repletas de carisma y sin ningún tipo de experiencia frente a la cámara, como Bilal Sedraoui, Jesús Fernández Silva y Deborah Vargas Torosio.

Galoe ya se llevó el Goya al mejor cortometraje en 2024 con su pieza Aunque es de noche (germen de la idea de Ciudad sin sueño).

En sus conversaciones sobre la cinta, el cineasta describe la esencia de la cinta de la siguiente forma: «Nace de una imagen: un niño reclama su infancia mientras ve que esta se escapa volando en la noche. Los personajes de la película se enfrentan a la pérdida de un modo de vivir, al desvanecimiento de un mundo que, pese a haber sido completamente desplazado, mantiene con orgullo y dignidad sus valores.

¿Dónde podemos ver ‘Ciudad sin sueño’?

El streaming ofrece la posibilidad de ver Ciudad sin sueño vía alquiler en Amazon o bajo suscripción desde mañana, 20 de marzo, dentro del catálogo de Movistar Plus y de Filmin