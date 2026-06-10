Tráiler de ‘The Social Reckoning’: Jeremy Strong es Mark Zuckerberg en la esperada secuela de Aaron Sorkin

Han pasado 15 años desde que La red social de David Fincher irrumpió en los cines y ahora, el que fuese su guionista, Aaron Sorkin, asume también la dirección de su inminente secuela. The Social Reckoning acaba de publicar su primer tráiler oficial, mostrándonos a Jeremy Strong en la piel del creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

A diferencia de su antecesora, esta secuela espiritual tendrá un tono más oscuro y maduro, enfatizando su condición de thriller judicial/periodístico. La red social se centraba en la creación de la plataforma y en la disputa por la génesis del negocio millonario. The Social Reckoning partirá de la investigación real que dio pie a una de las exclusivas recientes más célebres de The Wall Sreet Journal: los llamados ‘The Facebook Files’. Una investigación que exploraba cómo el algoritmo interno de la marca afectaba tanto a la salud mental de los adolescentes, como propagaba desinformación y sembraba crispación social.

El adelanto primero nos muestra a la ganadora del Oscar por Anora, Mikey Madison, quien da vida a Frances Haugen. La mujer que lideró las filtraciones al reportero Jeff Horwitz, encarnado en la piel de la estrella de The Bear, Jeremy Allen White. Aunque sin duda, lo que más llama la atención es la transformación física de Strong, quien es desde ya mismo un serio candidato a las estatuillas doradas de 2026.

Tráiler de ‘The Social Reckoning’

Every revolution begins with a reckoning. The Social Reckoning, a companion piece to The Social Network, is coming exclusively to theatres October 9. pic.twitter.com/m4V41QaTne — Sony Pictures (@SonyPictures) June 10, 2026

Sorkin ganó el Oscar al mejor guion adaptado en 2011 por La red social y en esta ocasión, intentará del mismo modo, encontrar el aplauso por parte de la crítica especializada detrás de las cámaras. The Social Reckoning es la primera película como director del aclamado guionista desde Ser los Ricardo (2021). Eso sí, antes acumuló experiencia en el subgénero del drama judicial con trabajos como la confección del libreto de Algunos hombres buenos (1992) y su dirección en El juicio de los 7 de Chicago (2020), donde el actor norteamericano ya se había puesto a las órdenes del autor, siendo el activista social Jerry Rubin.

Acompañando a Strong, Madison y Allen White, el resto del casting se completa con la presencia de Wunmu Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen y Bill Burr, entre otros. La banda sonora está compuesta en esta ocasión por Alexandre Desplat (Frankenstein). Pero los más nostálgicos habrán notado cómo al final del material promocional se pueden escuchar las notas de piano originales del dúo, Atticus Ross y Trent Reznor.

El cuarto largometraje como director de Aaron Sorkin está programado para llegar a los cines el próximo 9 de octubre. Horwitz, el periodista que dio la noticia real, está acreditado en el guion y ha supervisado el mismo.

La senda ascendente de Strong

Después de ganar el Emmy y el Globo de Oro por su papel de Kendall Roy en Succession, a Strong lo hemos visto recientemente en el biopic musical de Springsteen, Deliver Me From Nowhere, donde ya coincidió con Allen White, y dando vida a Roy Cohn en The Apprentice, el despiadado abogado que influyó en el Donald Trump que conocemos hoy en día y personaje que le valió su primera nominación al Oscar.

¿Conseguirá The Social Reckoning estar a la altura de La red social?