Matt Damon, sobre ‘La Odisea’: «¿A quién coño se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?»

Adaptar la obra más conocida de Homero es, per se, una temeridad narrativa. Pero después de poner de moda el cine de superhéroes con su trilogía de Batman, filmar Interstellar (2014) y conquistar los Oscar con Oppenheimer (2023), a pocos les sorprenderá ya la ambición cinematográfica de Christopher Nolan. El compromiso del cineasta británico con la exhibición inmersiva en salas es tan total que incluso actores tan veteranos como Matt Damon alucinaron con la decisión de rodar La Odisea en escenarios reales de acceso complejo. Sobre todo, teniendo en cuenta que hablamos de un proyecto de 250 millones de dólares en una escala de producción tan gigantesca como la propia vuelta a Ítaca de Ulises.

En anteriores artículos ya hemos mencionado lo complicado que ha sido el rodaje. El propio Nolan lo contó en una charla hace pocos meses, aunque para entender la magnitud de la hazaña logística tan sólo es necesario comprobar algunos datos que hasta ahora conocemos de la producción. 91 días de filmación en seis países diferentes (Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos), generando por el camino unos 610 kilómetros de metraje en IMAX y priorizando localizaciones naturales, por complicadas que estas sean. Algo que llamó la atención del equipo y también de Matt Damon, quien recuerda con cierta melancolía la dureza y grandiosidad de la épica recreación que ha vivido con La Odisea.

Matt Damon tiene una sensación de nostalgia con ‘La Odisea’

Tal y como se detalla en un reportaje de la GQ americana, el filme de Universal Pictures se ha parecido más a una recreación histórica que a un plató. Y eso tiene sus puntos positivos y su lado negativo. La ausencia de un exceso de pantallas verdes convierte la experiencia en un espectáculo audiovisual con el que los espectadores conectarán al instante, pero del mismo modo, ese esfuerzo titánico sorprendió a perfiles tan experimentados como el del actor de Marte (2015).

«Las localizaciones fueron durísimas, todas, mucho más que cualquier otra localización en la que haya trabajado antes. Íbamos de una a otra sin parar», le contaba el ganador del Oscar a la revista.

El espacio de rodaje más duro fue, sin lugar a dudas, el del Castillo de Santa Caterina en Favignana, Sicilia. El escenario está en la cima de una ladera de 275 metros de altura, con el único acceso de un sendero repleto de curvas que el equipo tardaba 45 minutos en subir a pie. El material pesado se transportaba en helicóptero y se llegó a construir una plataforma-comedor en la propia ladera.

Condiciones que llevaron a que el propio Matt Damon se sorprendiese con aquellos lugares de grabación de La Odisea: «Cuando llegaba a todos esos lugares, pensaba ‘¿A quién coño se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?’».

Aun con todo, la sensación actual de la estrella es la de cierta nostalgia, pues teniendo en cuenta la senda de Hollywood actual, difícilmente pueda estar en un rodaje de tal magnitud que no abogue por el abuso de pantallas y los efectos generados por ordenador.

Reparto y fecha de estreno

En el rodaje de #LaOdisea con Christopher Nolan, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland y Robert Pattinson. Rodada íntegramente con cámaras IMAX. Exclusivamente en cines 17 7 26. pic.twitter.com/WdjBNFNvNV — Universal Pictures (@Universal_Spain) June 3, 2026

Acompañando a Matt Damon, el casting principal de La Odisea se completa con Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Jon Bernthal, entre otros.

La cinta llegará a los cines el próximo 17 de julio.