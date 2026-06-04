El nuevo póster ‘La odisea’ es toda una declaración de intenciones: Christopher Nolan muestra a los imponentes lestrigones

Ya queda poco más de un mes para que La odisea irrumpa en las salas de cine de medio mundo. La nueva y ambiciosa cinta de Christopher Nolan es, con diferencia, el estreno más relevante del 2026. Buena prueba de ello es la enorme promoción que Universal Pictures está utilizando para seguir generando expectativas y, de paso, convencer a aquellos escépticos que todavía no tienen el 17 de julio marcado en rojo en el calendario cinéfilo. Tras varios tráilers y fragmentos cargados de acción, la última novedad es un póster en el que podemos ver a Ulises aguantando la llegada de los lestrigones.

Cualquiera diría que tras conquistar los Oscar con Oppenheimer, el cineasta británico se habría relajado en su ansia de generar un acontecimiento mundial de cada uno de sus estrenos. Pero claro, cuando anunció que la épica obra de Homero iba a ser su siguiente proyecto, sus fans rompieron internet y sus detractores, sólo pudieron soportar desde aquel anuncio un goteo de información constante con el casting de estrellas más grande de su filmografía. Desde Matt Damon a Charlize Theron, de Tom Holland a Anne Hathaway. El reparto concentra a una ristra de caras conocidas en personajes secundarios, como es la presencia de Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Ben Safdie y John Leguizamo, entre otros.

Tampoco ha estado exenta de polémica. Nolan ha escogido a la actriz de ascendencia keniata, Lupita Nyong’o, en el papel de Helena de Troya y su hermana, Clitemnestra. Fuera de las controvertidas decisiones de diversidad, el despliegue artístico y el vestuario están repletos de anacronismos y en teoría, la presencia «física» de los dioses ha sido sustituida por una manifestación de ira a través de fenómenos naturales violentos que se darán en la historia. Independientemente de ello, La Odisea ya ha generado 1,5 millones de dólares en entradas de la preventa y todos los analistas apuntan a que la adaptación superará la marca de los 1.000 millones de dólares en el box office.

‘La Odisea’ presenta a los lestrigones

Ya los vimos brevemente en los últimos avances, pero todavía no los habíamos sentido como una presencia tan amenazante como sugiere el nuevo cartel promocional.

Descubre #LaOdisea, rodada íntegramente con cámaras IMAX. Exclusivamente en cines 17 7 26. pic.twitter.com/JxPpg7x3x1 — Universal Pictures (@Universal_Spain) June 4, 2026

Si atendemos a lo que sabemos de ellos por el material de Homero, los lestrigones son una raza mitológica de gigantes caníbales que aparecen en el Canto X de La odisea, después de que Ulises y su tripulación escapen de la isla de Eolo y lleguen al Telépito de Lamos. El episodio es uno de los más crueles y devastadores para las fuerzas del rey de Ítaca, perdiendo prácticamente toda su flota.

Todavía desconocemos cómo tratará el capítulo el libreto del realizador, pero por las imágenes, Nolan ha optado por recubrir a estas salvajes criaturas con unas armaduras pesadas de corte medieval, lo que por supuesto también le ha costado bastantes críticas en las redes sociales.

A Nolan no le importa la precisión histórica, solo el IMAX

Al director de El caballero oscuro le importa bien poco ser preciso en el acercamiento histórico hacia la Grecia antigua. Eso sí, no va a sacrificar ni a renunciar al espectáculo en cada una de sus secuencias. Por eso ha rodado íntegramente la película con cámaras IMAX de 65 mm, utilizando entornos marinos reales.

Abordando el retrato con un profundo despliegue de efectos prácticos y con localizaciones extremas como acantilados realmente escarpados, la idea de Nolan es la de generar un producto inmersivo que se sienta como una experiencia cinematográfica sin precedentes.