Christopher Nolan es claro con ‘La odisea’: «Fue una pesadilla de rodar, pero en el buen sentido»

La semana actual está siendo un oasis de noticias increíbles para la comunidad cinéfila con motivo de la CinemaCon de Las Vegas. El evento, ya nos ha ofrecido novedades relevantes de estudios como Sony Pictures y Warner Bros con por ejemplo, el anuncio de la película de Bloodborne o el avance de siete minutos de Dune: Parte tres. Hace algunas horas, el turno le ha llegado a Universal Pictures y aunque El Día de la revelación de Spielberg causó sensación en la clausura del panel, el público todavía estaba recuperándose del éxtasis de poder ver a Christopher Nolan y al que es sin duda, el largometraje más esperado de 2025: La odisea.

Universal llevaba tres años seguidos cerrando su espacio en la CinemaCon con material promocional de Wicked. Sin embargo, esta edición estaba marcada por la proyección el próximo verano de la adaptación de la obra de Homero. Una de las cintas más ambiciosas de los últimos años que de seguro, liderará la recaudación de un box office que ya apunta a maneras gracias al éxito triunfal de apuestas como El Proyecto Salvación o Super Mario Galaxy. La motivación de Nolan detrás de La Odisea ya resulta en sí misma, un concepción épica como creador. Pues el británico ya aseguró en el pasado que narrar el regreso a casa de Ulises no era simplemente un relato potente de la herencia cultural trágica. El poema que funciona como una secuela de La Iliada es la historia entre las historias. El mito fundacional narrativo de la humanidad.

Para Nolan rodar ‘La Odisea’ ha sido «una pesadilla»

Para entender las palabras del ganador del Oscar por Oppenheimer (2023) tan sólo debemos echar un vistazo a algunos de los datos del desarrollo de producción del filme.

La odisea es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX: 600.000 metros de película de 65mm en una filmación que ha durado tres meses. Varios medios afirman que Nolan tendría unas 100 horas de material de La odisea, lo cual nos da a entender que la cinta tendrá una duración superior a las 3 horas.

Por el camino, el proyecto ha enfrentado polémicas como el rodaje en el Sahara Occidental y auténticos desafíos logísticos rodando casi cuatro meses en alta mar y construyendo un cíclope de 6 metros para no abusar de los efectos digitales. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, no nada extraño comprobar las declaraciones de Nolan tras el espectacular avance de La Odisea exhibido la presente CinemaCon:

«Esta película fue una pesadilla de filmar…pero en el buen sentido, y nos lo pasamos increíble rodándola. Les alegrará saber lo difícil que fue hacerla», explicaba el director de Memento (2000).

¿Quién aparece en el reparto? ¿cuándo se estrena?

El casting de La odisea está liderado por Matt Damon en el papel de Ulises. Eso sí, el resto casting está a la altura de la presencia de su protagonista. Pues esta historia no será únicamente un relato gigantesco en lo artificioso de su impacto visual y diseño de producción. En el elenco encontramos a Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope y Joe Bernthal como Menelao. Tras ellos, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Ben Safdie, John Leguizamo y Elliot Page conforman el resto del reparto secundario.

A film by Christopher Nolan shot entirely with IMAX film cameras. Watch The Odyssey trailer and experience the film in theaters 7 17 26.

pic.twitter.com/GJVSw37zbY — Universal Pictures (@UniversalPics) December 22, 2025

La odisea llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de julio.