Un astrofísico analiza ‘Interstellar’ y no da crédito al confirmar la teoría de Einstein: «La dilatación temporal…»

Los aficionados al cine de ciencia ficción consideran la película Interstellar de Nolan una de las mejores del género. Aunque el director nos ha sorprendido con obras maestras como Oppenheimer, Memento, El caballero oscuro, Dunkerque o Insomnia. Interstellar es una de las más valoradas por algunos de los aficionados al género. La película obtuvo en su estreno varias nominaciones y premios en los Premios Oscar, BAFTA y Choice Awards, pero también obtuvo numerosas críticas y muchas de ellas se centraban en que el final no tiene sentido y, además, es uno de los aspectos más flojos de la película. Lo curioso es que el astrofísico Neil deGrasse Tyson ha analizado la secuencia final de esta cinta y elogió la precisión con la que el director describió el complejo fenómeno de la relatividad temporal. «Recrea la experiencia de la relatividad del tiempo de Einstein como no lo ha hecho ninguna otra película», ha explicado el conocido astrofísico.

El astrofísico Neil deGrasse Tyson es conocido por ser el director del Planetario Hayden en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio y también uno de los investigadores asociados en el departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural. Pero el público americano le conoce sobre todo porque es el presentador del programa de televisión NOVA ScienceNOW del canal público de Boston WGBH desde 2006 y también, no nos engañemos, por haber aparecido en un episodio de la popular serie de comedia The Big Bang Theory, en la que sus protagonistas son jóvenes científicos.

El polémico final de la película Interstellar

Lo primero que os quiero comentar es que si no habéis visto esta cinta de ciencia ficción estrenada en 2014, no sigáis leyendo porque hay numerosos spoilers. La película Interstellar cuenta la historia de Cooper, un ex piloto de la NASA, que ahora trabaja como agricultor y reside en una granja con sus hijos, Tom y Murph, y su suegro. Todos sus problemas comienzan cuando su hija, la pequeña e inteligente Murph, cree que hay un fantasma en su habitación que se quiere comunicar con ella.

Cooper descubrirá que ese fantasma era el resultado de una anomalía gravitacional que deja patrones en el polvo del suelo de la habitación y este hallazgo le conduce a encontrar una instalación secreta de la NASA dirigida por el profesor Brand. Tras toda una serie de aventuras la película finaliza de una forma para muchos poco creíble: la tierra se salva y sus habitantes se trasladan a otro lugar. Cooper al final seguirá siente un hombre adulto, pero su hija es ahora una anciana.

Las bases científicas del final de Interstellar

Hay que tener en cuenta que el director Christopher Nolan cuando empezó a trabajar en esta película contactó con el físico teórico Kip Thorne que le ayudó a crear la base científica de la cinta Interestellar. Por eso, el desenlace de la cinta es para algunos científicos no del todo descabellado.

El astrofísico Neil deGrasse Tyson señala en este vídeo que la cinta logra representar de forma convincente los efectos que un agujero negro puede ejercer sobre el paso del tiempo y cómo funciona este fenómeno real dentro de la física teórica. Según deGrasse Tyson la secuencia en la que la tripulación visita un planeta cercano es científicamente posible. Según ha explicado: «La dilatación temporal extrema es exactamente lo que cabe esperar en un entorno con una gravedad tan intensa». Para este científico, aunque parezca increíble, la película Interestellar «entra en un terreno de credibilidad pocas veces visto en Hollywood».

En cuanto al momento en el que Cooper entra en espacio multidimensional en el que percibe el tiempo como si fuera una dimensión física más, aunque reconoce que es solo un recurso narrativo utilizado por Nolan, explica que considera también que parte de una base conceptual real. «Las cinco dimensiones son clave para entender lo que le sucede a Cooper cuando entra en el agujero negro», explica el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Pese a esta opinión, el científico también explica que la teoría de que se puede actuar con el pasado por ahora es totalmente ficticia y eso no se puede actualmente cambiar.

El astrofísico ha explicado que considera que la película Interstellar mantiene un gran equilibrio entre ciencia y ficción, aunque rellena con gran imaginación lo que la física todavía no puede probar como lo que ocurre dentro de un agujero negro. «Ninguna otra película ha mostrado la relatividad del tiempo de manera tan poderosa y comprensible», ha concluido el astrofísico Neil deGrasse Tyson.

La película Interstellar se puede ver actualmente en las plataformas de streaming HBO Max, Prime Video o Movistar Plus+ y para muchos aficionados a la ciencia ficción, aunque no están de acuerdo con el final, es una película imprescindible.